RUGBY: FORMOSA PRESENTE EN LA ASAMBLEA DE RENOVACIÓN DE AUTORIDADES DE LA UAR

En la Asamblea Anual Ordinaria y Extraordinaria, en la que se aprobaron la gestión, memoria y estados contables 2025, y el presupuesto para el ejercicio 2026, la Unión Argentina de Rugby (UAR) también renovó sus autoridades para el próximo ciclo de cuatro años. En dicho encuentro se proclamó la lista de Unidad, y fue elegido el cordobés Félix Páez Molina para suceder en la presidencia a Gabriel Travaglini. El presidente de la Unión de Rugby de Formosa (URF), Luis Scribano, participó de la Asamblea. FOTO: El formoseño Luis Scribano junto a la flamante conducción de la UAR.

El bonaerense Fernando Rizzi y el entrerriano Jaime Barba fueron nombrados vicepresidente primero y vicepresidente segundo, respectivamente. Rodrigo Roncero (URBA) ocupará la función de secretario, mientras que como tesorero seguirá el rosarino Matías Gorosito.

En su despedida como titular de la entidad, Gabriel Travaglini expresó: «Ha sido un gran honor presidir la Unión Argentina de Rugby y trabajar junto al Consejo Directivo y todos los profesionales. Agradezco profundamente a las Uniones, los clubes y a la comunidad del rugby por su confianza estos años. Estoy convencido que la UAR tiene un rumbo claro y un proyecto sólido. Por eso, quiero desearle el mayor de los éxitos a quienes asumen la conducción en esta nueva etapa. Sé que, junto a todo el rugby argentino, continuarán este camino con gran compromiso y pasión. Gracias por haberme permitido ser parte de esta historia.»

Luego de desempeñarse como vicepresidente primero durante la gestión 2022-2026, Félix Páez Molina asume como el presidente Nº 47 en la historia de la UAR, institución fundada en 1899. Con una vida dedicada íntegramente al deporte, cuenta con una formación forjada desde las bases: socio del Jockey Club de Córdoba desde los 4 años, jugador de Primera División y seleccionado provincial. Su perfil combina la experiencia en el campo —como entrenador de divisiones infantiles, juveniles y superiores— con una sólida trayectoria dirigencial. Tras liderar la subcomisión de rugby y la vicepresidencia de su club, desempeñó un rol clave en la Unión Cordobesa de Rugby, donde ejerció como secretario y vicepresidente, culminando su gestión como presidente entre 2018 y 2022. Esta visión integral y federal garantiza una conducción que comprende cada rincón de nuestra comunidad.

En su asunción, Félix Páez Molina expresó lo siguiente: «Asumo este desafío con la convicción de que el rugby es, por esencia, un trabajo colectivo. Como siempre digo, no entiendo la gestión de otra manera que no sea en equipo; el mejor jugador de la historia no habría llegado a serlo sin sus catorce compañeros al lado. Esa apertura que el rugby nos da a todos es la que trasladamos a la dirigencia: creo en los procesos donde la función de quien lidera es tan vital como la del resto del equipo.

La UAR tiene un plan estratégico claro y los dirigentes sabemos hacia dónde debemos ir. Mi impronta estará marcada por fortalecer el trabajo de base; el rugby amateur es la clave. Necesitamos que esa base se amplíe y que los clubes sigan creciendo, porque ellos son los que nutren y sostienen el crecimiento de Los Pumas.

Para finalizar, quiero reconocer el compromiso y la entrega de los miembros salientes del Consejo Directivo; su experiencia ha sido una enseñanza invaluable para todos nosotros. Asimismo, agradezco profundamente a los presidentes de las Uniones por confiarnos la conducción del rugby argentino y brindarnos la oportunidad de liderar, como equipo, este nuevo ciclo de gestión en la Unión Argentina de Rugby.»

EL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO DE LA UAR

La conformación del nuevo CD de la UAR para el período 2026-2030 es la siguiente:

Presidente

Félix Páez Molina (Unión Cordobesa de Rugby)

Vicepresidente primero

Fernando Rizzi (Unión de Rugby de Buenos Aires)

Vicepresidente segundo

Jaime Barba (Unión Entrerriana de Rugby)

Secretario

Rodrigo Roncero (Unión de Rugby de Buenos Aires)

Tesorero

Matías Gorosito (Unión de Rugby de Rosario)

Vocales titulares

Gustavo Cohen (Unión de Rugby de Buenos Aires)

Juan Emilio Torres (Unión de Rugby de Tucumán)

Diego Pasman (Unión de Rugby de Buenos Aires)

Lucas Verdeguer (Unión Sanjuanina de Rugby)

Martín Azpiroz (Unión de Rugby del Sur)

Jorge Luis García Borges (Unión de Rugby del Nordeste)

Daniel Albarracin (Unión de Rugby Austral)

Vocales suplentes

Julio Larocca (Unión de Rugby de Buenos Aires)

José Fauez (Unión Cordobesa de Rugby)

Ramiro Dobal (Unión de Rugby de Buenos Aires)

Ignacio Rojo (Unión de Rugby de Salta)

Adrian Febrero (Unión de Rugby del Valle de Chubut)

Enrique Rodríguez Llames (Unión de Rugby de Mar del Plata)

Comisión Revisora de Cuentas – Titulares

Edgardo García (Unión de Rugby de Buenos Aires)

José García Naser (Unión Jujeña de Rugby)

Horacio Mansilla (Unión de Rugby del Nordeste)

Comisión Revisora de Cuentas – Suplentes

Federico Curutchet (Unión de Rugby de Buenos Aires)

Miguel Ruiz (Unión de Rugby de Cuyo)

Jorge Bruzzone (Unión Santafesina de Rugby)