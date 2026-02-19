RUGBY: FORMOSA Y PARAGUAY EN PLENA INTEGRACIÓN REGIONAL

ASUNCIÓN, Paraguay – En el marco de un plan de integración regional, el Presidente de la Unión de Rugby de Formosa (URF), Luis Scribano, mantuvo una productiva reunión de trabajo con el Gerente de la Unión de Rugby del Paraguay (URP), Diego Manson (FOTO). El encuentro, desarrollado en un clima de mutua colaboración, tuvo como eje central la consolidación de una agenda deportiva conjunta para el ciclo 2026.

La reunión marca un nuevo aporte en la relación bilateral, enfocándose en la vinculación estratégica como motor para elevar el nivel competitivo y organizativo de la región. Ambos dirigentes coincidieron en la importancia de potenciar el crecimiento del rugby en el NEA.

Ejes principales del encuentro

Durante la jornada, se definieron puntos clave que marcarán el calendario anual:

Capacitaciones y Formación: Se estableció un cronograma de fechas para capacitaciones técnicas destinadas a todos los niveles.

Competencia Juvenil: Se acordó una serie de partidos amistosos entre las selecciones juveniles, fundamentales para el roce internacional de las categorías formativas.

Visitas Programadas: Se coordinaron misiones técnicas y visitas institucionales recíprocas para supervisar y acompañar los proyectos de desarrollo en territorio.

Con esto, sumado al trabajo entre las Uniones del NEA, más el apoyo de la UAR se organiza un plan para el Crecimiento armónico del rugby formoseño.