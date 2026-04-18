Rugby internacional en  la cancha de Aguará

Una tarde a puro deporte de la ovalada es la que se vivirá este sábado en la ciudad de Formosa, por la segunda fecha del Torneo Integración 2026, organizado por las uniones de Paraguay y Formosa.

Los partidos se jugarán en la cancha 2 del Aguará Rugby & Hockey Club, ubicado en la Avenida Néstor Kirchner al 3390. La programación es la siguiente:

Cancha 2

14:30: Formosa XV vs. San José de Asunción (Paraguay)

16:30: Aguará vs. CURDA (Paraguay)

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El torneo se juega por el sistema de todos contra todos a una sola ronda, y el que sume la mayor cantidad de puntos será el campeón.