SALUDOS DE LA FEDERACIÓN POR EL DIA DEL BOXEADOR ARGENTINO

Este 14 de septiembre se celebra en la Argentina el Día del Boxeador, en conmemoración de una de las noches más legendarias del deporte nacional: la inolvidable pelea entre Luis Ángel Firpo y Jack Dempsey, ocurrida en 1923 en el Polo Grounds de Nueva York. Ese día no solo se disputó un título mundial, sino que se escribió una página inolvidable del pugilismo argentino y latinoamericano, recordada hasta hoy como “La Pelea del Siglo”.

Es en el marco de ese recordatorio que el presidente de la Federación Formoseña de Boxeo, Jorge Zarza, hace llegar un fraternal saludo a los maestros, técnicos, auxiliares, árbitros y pugilistas de toda la provincia. Además, adelantó que la instancia provincial de la disciplina, en el marco de los Juegos Evita Formoseños, se cumplirá en la primera quincena del mes de octubre, y la FFB será la encargada de la fiscalización.

En la Argentina, el Día del Boxeador, fue impulsada por la Unión de Periodistas de Boxeo de la República Argentina (UPERBOX).

Epígrafe: El titular de la FFB, Jorge Zarza, se hizo presente con un saludo a la familia del deporte de los puños de la provincia.