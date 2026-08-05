San Cipriano apuesta al crecimiento del rugby con foco en las juveniles y la formación de nuevos jugadores

El vicepresidente del club San Cipriano Rugby y responsable de las divisiones juveniles, Ariel González, dialogó con «Pelotas Para Todos» de FM Espacios 92.5 y realizó un balance del presente de la institución. Destacó el trabajo que vienen desarrollando en todas las categorías, el crecimiento del rugby femenino, la proyección de los juveniles y los proyectos que impulsan para fortalecer la infraestructura.

González explicó que, luego de transitar la primera mitad del año, el club mantiene una intensa actividad deportiva con un objetivo claro: consolidar los planteles de todas sus divisiones, poniendo especial énfasis en las categorías formativas.

En ese sentido, remarcó que las juveniles representan uno de los pilares del proyecto deportivo, ya que permiten asegurar el recambio generacional y fortalecer el plantel superior en los próximos años.

Uno de los logros más importantes de la temporada fue la convocatoria de tres jugadores del club a la selección M17. Franco González, Leonardo Jaime y Benjamín Ocampo fueron elegidos para representar a la provincia, una distinción que refleja el trabajo que vienen realizando entrenadores y deportistas.

El dirigente también se refirió a uno de los desafíos que enfrenta la institución al momento de incorporar nuevos jugadores. Señaló que, tras algunos hechos de violencia protagonizados por rugbiers en distintas partes del país y con amplia repercusión pública, todavía existen prejuicios que generan dudas en muchas familias.

Ante esa situación, sostuvo que desde San Cipriano trabajan para demostrar que el rugby es una disciplina basada en valores como el respeto, la solidaridad y el compañerismo, además de incentivar el compromiso con los estudios y la formación integral de los jóvenes.

En cuanto a la rama femenina, González recalcó que el club cuenta con una primera división consolidada, aunque reconoció que la falta de equipos en Formosa limita el desarrollo competitivo, por lo que esperan que más instituciones incorporen al deporte de la ovalada.

Respecto de la infraestructura, comentó que la entidad continúa realizando mejoras en el predio con trabajos destinados a optimizar el estado del campo de juego y consolidar el espacio donde entrenan y compiten.

«Uno de los objetivos para el cierre del 2026 es concretar un viaje a Paraguay con el plantel superior como parte del crecimiento deportivo e institucional», agregó.

Finalmente, invitó a quienes deseen sumarse al rugby a participar de los entrenamientos, que se desarrollan los martes, miércoles y jueves de 20 a 21 h en las canchas ubicadas detrás del monumento al expresidente Néstor Kirchner, donde reciben a niños, jóvenes y adultos interesados en conocer la disciplina.

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