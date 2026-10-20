SAN FRANCISCO, EN CÓRDOBA  LA SEDE DEL PARTIDO FINAL

San Martín de Formosa quedó a un solo paso de la gloria y ya conoce el escenario donde buscará el ascenso histórico a la Primera Nacional. El Consejo Federal confirmó que la gran final a partido único frente a Cipolletti de Río Negro se disputará el próximo domingo 25 de octubre, a las 15, en el estadio Juan Pablo Francia (cancha de Sportivo Belgrano), en la localidad de San Francisco, Córdoba.

La elección de la sede dejó un balance dispar en la logística, otorgándole una notable ventaja de kilometraje al conjunto formoseño. Mientras que el plantel y los hinchas del «Franjeado» deberán recorrer aproximadamente 830 kilómetros desde la capital provincial, su rival rionegrino afrontará una travesía mucho más desgastante de casi 1.200 kilómetros.

El equipo dirigido por Marcelo Rubino llega a esta instancia con el ánimo por las nubes tras una campaña sólida. San Martín selló su clasificación al dejar en el camino al histórico Olimpo de Bahía Blanca con un marcador global de 3-1, fundamentado en un valioso empate 1-1 como visitante y una contundente victoria por 2-0 en condición de local.

Pese a que el estadio cordobés cuenta con una capacidad total para 15.500 espectadores, las autoridades definieron que solo se expenderán 4.000 entradas para la hinchada formoseña. El «Franjeado» se jugará todo a noventa minutos: de ganar, conseguirá el boleto directo a la Primera Nacional; si le toca perder, ingresará a los playoffs de la Reválida para pelear por la segunda plaza disponible.

La dirigencia de le entidad de barrio San Francisco adelantó a Red Deportiva Regional que este mismo lunes se pondrá en marcha el operativo traslado de la delegación hasta San Francisco, ubicada en la zona oriental de la provincia de Córdoba. Se espera el acompañamiento de un buen número de hinchas para apoyar al equipo en tan importante desafió deportivo.

FOTO: Una vista del estadio del Club Sportivo Belgrano, donde San Martín buscará quedarse con la gloria y el ascenso de Primera Nacional.

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