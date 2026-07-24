San José Obrero y una campaña que sorprende: “Armamos el equipo de atrás hacia adelante”

El director técnico del club San José Obrero, Denis Caballero, analizó la actualidad del equipo que participa en el Torneo Clasificatorio de la Liga Formoseña de Fútbol y recalcó el trabajo colectivo que le permitió al conjunto realizar una destacada campaña y posicionarse entre los primeros lugares de la competencia.

En diálogo con “Pelotas Para Todos”, programa de FM Espacios 92.5, Caballero valoró el presente de una institución humilde que, a partir del esfuerzo, la organización y el compromiso del plantel, logró convertirse en uno de los equipos más sólidos del certamen.

El entrenador explicó que una de las claves del proceso fue construir el equipo desde la defensa. “Armamos el equipo de atrás hacia adelante”, señaló, una metodología que le permitió a San José Obrero alcanzar una importante solidez defensiva y convertirse en uno de los equipos con menos goles recibidos del fútbol local.

Caballero remarcó que el plantel afrontó la competencia con metas claras y sin perder de vista la realidad institucional. En ese sentido, afirmó que la prioridad inicial era mejorar el promedio del descenso del club, una meta que el equipo logró cumplir de manera exitosa a partir de los resultados obtenidos durante el torneo.

“Vamos paso a paso” fue una de las premisas destacadas por el entrenador, quien evitó adelantarse a los objetivos deportivos y puso el foco en el trabajo cotidiano, la consolidación del equipo y la posibilidad de seguir sumando puntos en cada presentación.

El cuerpo técnico también se fortaleció con la incorporación de Junior Agüero como ayudante, además de la labor en conjunto con el profesor José Viera. Caballero resaltó la importancia de contar con un grupo ameno que acompaña el crecimiento del plantel y permite sostener una planificación más completa.

Desde su experiencia como exjugador, el DT cerró que busca transmitirles a sus dirigidos la envergadura de la intensidad, la concentración y el compromiso grupal. Por ello, tomó como referencia el espíritu de la Selección Argentina, tomando la relevancia de que cada integrante entienda el valor del esfuerzo colectivo.

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