SAN MARTÍN A CUARTOS DE FINAL TRAS ELIMINAR A COSTA BRAVA

El franjeado derrotó a Costa Brava de General Pico (La Pampa) por 2-1, en el juego de vuelta de la segunda fase de la Reválida del Torneo Federal A 2025, que organiza el Consejo Federal de la AFA, y dejó un global favorable de 3-2. En Cuartos de Final enfrentará a Atenas de Río Cuarto (Córdoba), el primer juego en calidad de visitante el 9 y el segundo en la capital formoseña el 16 de noviembre. San Martín mantiene la ventaja deportiva en caso de igualdad de puntos y goles. FOTO 1: San Martín logró imponerse a un duro adversario en un cotejo, mantiene intacta la posibilidad del ascenso a la segunda categoría del fútbol argentino.

En el 17 de Octubre, el compromiso fue intenso de principio a fin. El equipo piquense se puso en ventaja a los 42´del primer tiempo cuando Brian Noriega capitalizó un tiro de esquina enviado por Lautaro Ibarra, y venció al golero Kevin Humeler para el 1-0.

En el complemento a los 18´, el local igualó por intermedio de Ramiro Alderete cuando con golpe de cabeza batió a Luciano Silva para el 1-1. A los 36´tras frustrar la salida visitante, Lucas Amud con potente disparo estableció el definitivo 2-1, para alegría formoseña.

Ahora San Martín ya está entre los ocho equipos que siguen en carrera en la búsqueda del segundo ascenso a la Primera Nacional. El rival será Atenas de Río Cuarto, que viene de ganarle en condición de visitante a Sarmiento de La Banda (Santiago del Estero) por 1-0, con un global de 2-0.

—

Detalles del partido

San Martín de Formosa (2): Kevin Humeler; Blas Finardi, Lautaro Brienzo (Ramiro Alderete), Dylan Leiva y Lucas Amud; Ricardo Tapia, Marcelo Bobadilla (Rolando Serrano), Gervasio Núñez (Agustín Griego) y Oscar Chiquichano; Matías Vicedo (Fabio Duran) y Orlando Vega (Mauro Siergiejuk). DT: Marcelo Rubino.

Costa Brava de General Pico (1): Luciano Silva; Lautaro Velasco (Brian Montero), Pablo Agüero, Brian Alférez y Maximiliano Lara; Joaquín Vivani, Matías Rivas (Mariano Rivadeneira), Ezequiel Riera (Uriel Iehara) y Lautaro Ibarra; Brian Noriega (Nicolás Pacheco) y Jerónimo Gutiérrez. DT: Rodrigo Chap.

Goles: PT 42m Noriega (CB). ST 18m Alderete (SM) y 36m Amud (SM).

Árbitro: Guillermo González (Chaco)

Estadio: 17 de octubre- Ciudad de Formosa

Global: San Martín 3- Costa Brava 2- Clasificado a Cuartos de Final: San Martín

—

FOTO 2: El juego en el 17 de Octubre, tuvo algunas polémicas, especialmente cuando la visita reclamó como valido un gol que finalmente fue anulado por el árbitro chaqueño Guillermo González.