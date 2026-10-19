San Martín acaricia el cielo con las manos:  venció a Olimpo y es finalista del Federal A

La tarde del domingo en el Estadio 17 de Octubre no fue una más. Quedará guardada entre las mejores páginas del fútbol formoseño. San Martín derrotó con autoridad por 2-0 a Olimpo de Bahía Blanca y, tras sellar un global de 3-1, se metió en la gran final única del Torneo Federal A 2026, donde jugará el partido de su vida por el ascenso directo a la Primera Nacional.

El libreto del partido se empezó a escribir desde muy temprano, impulsado por el aliento masivo de la hinchada «Franjeada». El equipo dirigido por Marcelo Rubino salió a asfixiar a su rival y no tardó en capitalizar las dudas de la última línea bahiense. A los 11´ del primer tiempo, el santafesino Lautaro Ceratto conectó un certero cabezazo que hizo estallar las gargantas locales, batiendo al arquero Juan Pablo Lunzardo tras una floja respuesta defensiva del «Aurinegro».

El golpe anímico desacomodó por completo a la visita. Apenas tres minutos después del gol, la impotencia se adueñó de Olimpo: el mediocampista Brian Guillen vio la tarjeta roja directa por parte del árbitro Lucas Cavallero, luego de pegarle un codazo al defensor Agustín Griego. Con el marcador en contra y un hombre menos, la cuesta se volvió demasiado empinada para los de Bahía Blanca.

San Martín, lejos de replegarse, olió la sangre de su rival y liquidó el pleito rápidamente. A los 27´ de la misma etapa inicial, apareció el tucumano Ricardo Tapia, también de cabeza, para firmar el 2-0 definitivo que sentenció la serie tras el valioso empate 1-1 conseguido en el partido de ida. El resto del encuentro sirvió para que el dueño de casa administrara los tiempos de juego ante un Olimpo que nunca encontró los caminos para la hazaña.

El pitazo final desató la fiesta contenida en la capital de Formosa. Ahora, el sueño de la segunda categoría del fútbol argentino está a un solo paso. El rival será Cipolletti de Río Negro, en un duelo decisivo programado para el domingo 25 de octubre.

Este lunes, el Consejo Federal definirá la sede del encuentro, que se disputará en un estadio neutral en el centro del país (con Santa Fe y Córdoba como principales candidatas). El reglamento indica que si hay paridad en los 90´reglamentarios, se jugará un tiempo suplementario de 30´ y, de persistir el empate, el boleto a la Primera Nacional se definirá por penales. El perdedor, no obstante, se sumará a los play-offs de la Reválida por una segunda oportunidad. Pero hoy, en Formosa, todo es ilusión Franjeada.

FOTO: San Martín ratificó su buen momento deportivo e ilusiona a todo el fútbol formoseño con dar el salto a la Primera Nacional.

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