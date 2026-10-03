San Martín campeón del Apertura 2026 femenino del futsal AFA

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San Martín se consagró campeón del Torneo Apertura 2026 femenino del futsal AFA, organizado por la Liga Formoseña de Fútbol (LFF), luego de vencer a San Lorenzo por 3-1 en una final intensa y disputada, que se definió en el complemento en la cancha del Polideportivo Arturo Jauretche.

El encuentro sostuvo un desarrollo parejo y exigente, con ambos equipos buscando imponer su juego. Sin embargo, el Franjeado logró sacar ventaja en la segunda mitad y terminó asegurando el triunfo.

La noche también tuvo como protagonistas a las divisiones formativas del masculino. En la categoría Sub 15, los chicos del club Galo Mareco se quedaron con el campeonato luego de superar a Polanko por 4-2 en la final. A su vez, Napoli festejó en la Sub 17 al derrotar a El Rey por 2-0, completando otra de las definiciones previstas por la competencia.

Todos los partidos se llevaron a cabo con normalidad y contaron con un buen acompañamiento del público, que se acercaron al barrio San Pedro para apoyar a sus equipos en las instancias decisivas.

La jornada estuvo supervisada por el Departamento de Futsal de la LFF, a cargo de Adan Cano, quien entregó los trofeos a los finalistas y felicitó a los capitanes de los clubes por su participación en el torneo.

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