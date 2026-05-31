Fútbol

San Martín campeón del Nacional Zona Norte de fútbol playa

Porreddeportiva

May 30, 2026

 

 

San Martín de Formosa se consagró campeón del Nacional Zona Norte de fútbol playa masculino, en una destacada campaña en un certamen organizado por el Consejo Federal de AFA. El equipo dirigido por José Fernández tuvo un rendimiento ideal, ganando sus cinco encuentros y finalizando el torneo de manera invicta.

 

En la definición, el conjunto “franjeado” superó a Rosario Central, uno de los principales protagonistas de la competencia, en el Club Malvinas Argentinas de Escobar, provincia de Buenos Aires, ratificando su solidez colectiva, orden táctico y alto nivel de juego.

 

Con este importante logro, San Martín disputará la final nacional el próximo 24 de junio ante Río Grande de Neuquén, ganador de la Zona Sur, en el Predio Lionel Messi de Ezeiza. Al respecto, la Liga Formoseña de Fútbol felicita a jugadores, cuerpo técnico y dirigentes por este nuevo hito para la disciplina.

Por reddeportiva

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