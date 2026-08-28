SAN MARTÍN, CAMPEÓN DEL TORNEO DE PRIMERA “A” 2026

#AFA #LFF🏆

San Martín se consagró campeón del Torneo de Primera División “A” 2026 de la Liga Formoseña de Fútbol (LFF), tras vencer a 8 de Diciembre en una definición por penales que terminó 7-6, luego del empate 1-1 en el tiempo reglamentario.

La gran final se disputó en el Estadio Municipal Evita de Herradura, ante una importante convocatoria de público de ambas parcialidades y con el arbitraje de Mario Romero. Nazareno Paredes puso en ventaja al conjunto Albirrojo a los 37 minutos del primer tiempo, mientras que Diego Rivas anotó la igualdad para la Franja a los 42’.

Al respecto, la LFF, mediante su presidente, Ing. Jorge Jofré, felicitó a ambos finalistas y destacó el acompañamiento de las familias y los aficionados del fútbol formoseño.

Asimismo, expresó su repudio a los incidentes registrados por parte de algunos inadaptados, señalando que este tipo de hechos opacan una verdadera fiesta deportiva que debe desarrollarse en un marco de respeto, convivencia y sana competencia.

Acerca del autor reddeportiva Administrator Ver todas las entradas