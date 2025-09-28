SAN MARTÍN CAYÓ POR 4-1 ANTE CIUDAD DE BOLÍVAR

El franjeado sufrió un duro revés en el juego de vuelta de los Cuartos de Final del Torneo Federal A 2025, en la jornada del domingo, cayó por 4-1 en calidad de visitante frente a Ciudad de Bolívar (Buenos Aires), dejando el global 5- 1 favor del Celeste. El conjunto formoseño afrontará la segunda etapa de la Reválida por el segundo ascenso, y se medirá con Sol de Mayo de Viedma, el primer juego será el 5 de octubre en la provincia de Río Negro, y la revancha el domingo 12 en el 17 de Octubre, en caso de empate tendrá ventaja deportiva. Bolívar jugará la tercera ronda por el primer ascenso con Argentino de Monte Maíz. FOTO: Ciudad de Bolívar festejó la clasificación a la siguiente ronda de la competencia organizada por el Consejo Federal de la AFA.

En una tarde para el olvido, el equipo de Martín Martos, recibió cuatro goles, y perdió por expulsión al delantero Matías Vicedo, su principal carta de gol. Tampoco será de la partida el mediocampista Oscar Chiquichano quien aún debe cumplir dos partidos de suspensión.

Los goles del ganador fueron conseguidos por: Khaill Caraballo (12´-penal), Brian Duarte (16´), Jonathan Maciel (79´) y Agustín Díaz (86´). El único tanto visitante fue obra de Ricardo Tapia (22´).

Khaill estrelló un tiro penal en el poste del arco custodiado por Kevin Humeler, a poco de iniciarse el segundo tiempo. El cotejo se cumplió en el estadio municipal Eva Perón, ante un buen marco de público, y fue dirigido por el bonaerense Marcos Luizzi.