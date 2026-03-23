SAN MARTÍN COMIENZA HOY A JUGAR EL TORNEO FEDERAL A

El Franjeado debutará esta tarde en la edición 2026 del Torneo Federal A, cuando reciba a Defensores de Vilelas, por la primera fecha de la Zona 2 de la competencia organizada por el Consejo Federal de la AFA. El juego tendrá por escenario el estadio 17 de Octubre de la capital formoseña, se iniciará a las 16:30, y será controlado por el colegiado correntino Leonardo Billanueva. FOTO 1: San Martín cerró su preparación de cara a su primera presentación. Fue una ligera movilización en el 17 de Octubre.

San Martín dirigido por el tucumano Marcelo Rubino, llega en óptimas condiciones al inicio de un certamen duro, y donde el objetivo es buscar el ascenso a la Primera B Nacional. La pretemporada lo cumplió en gran parte en su estadio, y también disputó una serie de amistosos en Buenos Aires.

Defensores de Vilelas, llega desde el Regional Amateur donde en la final superó a Juventud Unida de Gualeguaychú (Entre Ríos). El equipo es dirigido por Joaquín Espíndola. La delegación llegará a Formosa este domingo a las 8, se alojará en un hotel céntrico, y 90 minutos antes de la hora fijada para el comienzo del compromiso, partirá rumbo al estadio 17 de Octubre.

A continuación, todos los detalles de la fecha uno de la Zona Dos.

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Zona 2

Viernes 20

Sarmiento de Resistencia (1)- Juventud Antoniana de Salta (3). Arbitro: Nelson Matías Bejas (Tucumán). Estadio: Centenario (Resistencia- Chaco).

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Domingo 22

San Martín de Formosa- Defensores de Puerto Vilelas (Chaco)

Horario: 16:30

Arbitro: Leonardo Billanueva (Corrientes)

Líneas: Nicolás Sosa (Corrientes) y Paula Eisenacht (Nogoya-Entre Ríos).

Cuarto árbitro: Leonardo Franco (Corrientes)

Estadio: 17 de Octubre- Ciudad de Formosa

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Tucumán Central- Mitre de Posadas (Misiones)

Horario: 16:

Arbitro: Jorge David Etem (Mendoza)

Líneas: Luciano Díaz (Salta) y Ariel Araya (Mendoza)

Cuarto árbitro: Matías Fernández (Mendoza)

Estadio: Tucumán Central- Ciudad de Tucumán

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Boca Unidos- Sarmiento de Santiago del Estero

Horario: 17

Arbitro: Fernando Rekers (Córdoba)

Líneas: Matías González (San Francisco- Córdoba) y Marcos Guzmán (Pascanas- Córdoba)

Cuarto árbitro: Jonathan Mapelli (Rosario- Santa Fe)

Estadio: Leoncio Benítez- Ciudad de Corrientes

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Libre: Sol de América (Formosa)

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FOTO 2: Defensores de Vilelas hará su debut absoluto en la tercera categoría del fútbol argentino. En el Amateur había eliminado a 8 de Diciembre de Formosa.