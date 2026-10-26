San Martín de Formosa abrazó la gloria en Córdoba: venció 2-0 a Cipolletti y ascendió a la Primera Nacional

El fútbol siempre da revancha, y San Martín de Formosa lo demostró este domingo con una de las páginas más brillantes de su historia. En el estadio Juan Pablo Francia de la ciudad de San Francisco (Córdoba), el conjunto franjeado venció con autoridad por 2 a 0 a Cipolletti de Río Negro, se coronó campeón del Torneo Federal A 2026 y aseguró el primer boleto directo a la Primera Nacional 2027.

Atrás quedó la espina de la final perdida el año pasado frente a Atlético de Rafaela. Esta vez, el equipo dirigido por Marcelo Rubino exhibió la madurez, el orden y la contundencia necesarias para adueñarse de un partido que demandaba templanza. Los goles de Ricardo Tapia, en el cierre de la primera etapa, y de Dylan Leiva, en el complemento, desataron la fiesta de los hinchas formoseños que viajaron hasta suelo cordobés.

La contundencia en el momento justo

El partido comenzó con la tensión lógica de una final. Cipolletti, un histórico del interior conducido por Fabián Enríquez que buscaba quebrar una ausencia de 25 años en la segunda categoría, intentó plantarse en campo rival. Sin embargo, San Martín no se desesperó y apostó a la solidez de sus líneas.

Cuando el primer tiempo se diluía en la paridad, llegó el quiebre. A los 43 minutos, el experimentado Gervasio Núñez ejecutó con precisión un tiro libre en forma de centro. Ricardo Tapia se anticipó a todos y, con un soberbio cabezazo, venció la resistencia del arquero rionegrino. El gol pegó en lo psicológico: San Martín se marchó al descanso en ventaja y con el control estratégico del juego.

Golpazo y control definitivo

En el segundo tiempo, Cipolletti adelantó sus líneas obligado por el resultado, pero desnudó falencias defensivas que la Franja no perdonó. A los 12 minutos, Lautaro Ceratto presionó alto, recuperó una pelota clave en ofensiva y construyó la jugada para que Dylan Leiva apareciera en el área chica, empujara el balón al fondo de la red y estampará el 2-0.

El segundo impacto fue letal para las aspiraciones del conjunto del Sur. Para colmo, apenas siete minutos después, a los 19, Andrés Almirón vio la tarjeta roja en Cipolletti tras una fuerte infracción. Con el marcador en contra y un jugador menos, el panorama se volvió irreversible para los de Enríquez.

Los minutos finales sirvieron para que San Martín hiciera circular el balón con inteligencia y para que Marcelo Rubino moviera el banco de suplentes para dosificar energías. El pitazo final desató la emoción contenida: lágrimas, abrazos y el grito de campeones para un plantel que hizo de la regularidad y el carácter su bandera a lo largo de toda la temporada.

San Martín de Formosa dejó atrás el Federal A y ya mira al futuro. La provincia festeja un ascenso histórico y merecido, ganándose por derecho propio un lugar en la elite del fútbol de ascenso argentino.

La delegación llegará este lunes hasta la sede del barrio San Francisco en la capital formoseña. La alegría en Formosa es inmensa y después de 50 años un club de la Liga local volverá a ser protagonista en la elite nacional, como aquel Sportivo Patria de 1976.

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Síntesis del partido

San Martín de Formosa 2: Kevin Humeler; Blas Finardi, Oscar Piris, Dylan Leiva, Agustín Griego; Ricardo Tapia, Marcelo Bobadilla, Gianfranco Alegre, Gervasio Núñez; Lautaro Ceratto y Mauro Siergiejuk. DT: Marcelo Rubino.

Cipolletti de Río Negro 0: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Cristian González, Víctor Manchafico, Nehuén García; Andrés Almirón, Marcos Pérez, Leandro Vella, Gonzalo Lucero; Federico Acevedo y Martín Peralta. DT: Fabián Enríquez.

Goles: PT, 43′ Ricardo Tapia (SM). ST, 12′ Dylan Leiva (SM).

Expulsado: ST, 19′ Andrés Almirón (C).

Estadio: Juan Pablo Francia, San Francisco, Córdoba.

Árbitro: Matías Billone Carpio (Córdoba)

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FOTO: Ricardo Tapia inicia el festejo tras anotar el gol que comenzó a cimentar el triunfo formoseño en tierra cordobesa.

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