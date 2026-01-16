Voleibol

SAN MARTÍN DE FORMOSA JUGARÁ LA LIGA NACIONAL DE VOLEIBOL

Porreddeportiva

Ene 16, 2026

 

Comenzó la cuenta regresiva para el inicio de la Liga Nacional Femenina de Vóleibol, competencia que organiza la Federación de Voleibol Argentino (FeVA). En esta temporada el equipo formoseño de San Martín volverá a buscar protagonismo en el importante certamen que reúne a muy buenos exponentes del voleibol nacional.

La Liga Nacional femenina, es la segunda división nacional para clubes de voleibol, y se desarrollará del 17 al 28 de febrero en las instalaciones del Club General San Martín Pacífico, tendrá en la zona «A» a Regatas, Municipalidad de San Martín, Tucumán de Gimnasia, Brujas Misiones, Universitario de Córdoba, San José, Banco Santa Fé y el seleccionado argentino.

En el «B» estarán las dueñas de casa, Unión de Santa Fe, Gimnasia y Tiro de Salta, Glorias, Ciudad de Nieva, Almafuerte, Monteros Vóley y San Martín de Formosa. Los 16 elencos participantes fueron divididos en dos zonas de 8 y los cuatro mejores de cada una accederán a playoffs, mientras que los restantes irán a la Permanencia.

 

 

 

Por reddeportiva

