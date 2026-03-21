Federal

San Martín de Formosa Presentó su plantel para el Federal A 

Porreddeportiva

Mar 21, 2026

 

El Estadio 17 de Octubre del barrio San Francisco se vistió de gala para la presentación oficial del plantel de San Martín de Formosa que competirá en el Torneo Federal A. Los jugadores se presentaron individualmente ante la sociedad, generando gran expectativa y emoción en los presentes.

La señora presidente, Grisel Cardozo (FOTO 1), agradeció el apoyo del Gobierno de la Provincia de Formosa, en nombre del doctor Gildo Insfran, el ministro Jorge Ibáñez, y a todos los socios y colaboradores del club. Cardozo expresó que el objetivo principal es llegar a instancias finales y cumplir con el sueño de todo el club: el ascenso a la Primera Nacional.

Por su parte, el Técnico Marcelo Rubino destacó que se mantiene la base del equipo de la temporada pasada, con un 96% de los jugadores (FOTO 2), y se han sumado nuevos refuerzos. Rubino expresó que la barra está muy alta, pero que el equipo sueña con hacer realidad el objetivo de ascender a la Primera Nacional. «Sabemos que es un desafío difícil, pero estamos preparados para dar todo y lograrlo», dijo.

 

Por reddeportiva

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