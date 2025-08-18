SAN MARTÍN EMPATÓ EN SALTA

El Franjeado empató 1-1 con Juventud Antoniana, en un juego disputado en el estadio Padre Ernesto Martearena, en la capital salteña, por la quinta fecha de la Zona B del Nonagonal del Torneo Federal A 2025. Dirigió el colegiado santafesino Maximiliano Manduca.

En un partido áspero, con más roce que fútbol, el primer tiempo se fue con el marcador en blanco. En el complemento, el local abrió la cuenta a los 13´cuando el atacante Mateo Mamaní controló un perfecto pase del lateral derecho Andrés Berizvosky, para luego batir al golero Kevin Humeler, y establecer el 1-0. La paridad para la visita llegó a los 23´con un disparo a quemarropa del delantero misionero Mauro Siergiejuk, que se metió cerca del poster derecho del arquero Matías Montero, para el definitivo 1-1.

El equipo dirigido por Martín Martos suma 8 puntos, se ubica cuarto en la tabla, y en la próxima fecha recibirá a 9 de Julio de Rafaela. San Martín se encuentra en la franja de los equipos que clasifican a Cuartos de Final por el Campeonato y el ascenso. FOTO: Juventud Antoniana y San Martín, lucharon mucho a lo largo de los 90 minutos, y los delanteros no estuvieron finos para aumentar la cifra en el tanteador final. El empate fue justicia.

Resultados de la fecha 5

De la Zona B Campeonato

Juventud Antoniana 1- san Martín de Formosa 1

Douglas Haig de Pergamino 1- Atlético Rafaela 2

9 de Julio de Rafaela 1- Gimnasia de Chivilcoy 1

Independiente de Chivilcoy 2- Sportivo Belgrano de San Francisco 3

Libre: Sarmiento de La Banda

Tabla de posiciones- Gentileza: Ascenso del Interior

