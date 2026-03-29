SAN MARTIN ENFRENTA ESTA NOCHE  A RACING POR LA COPA ARGENTINA

El Franjeado hace su estreno en los 32avos de final de la Copa Argentina, será ante Racing de Avellaneda, desde las 21:15, en el estadio Florencio Sola de Banfield, en el sur del Gran Buenos Aires. El choque tendrá el arbitraje del barilochense Andrés Gariano.

San Martín (FOTO) se encuentra desde ayer en Buenos Aires, alojado en un hotel céntrico, desde donde partirá a las 19, con rumbo a la ciudad de Banfield, en el partido de La Matanza. El técnico Marcelo Rubino no soltó prenda sobre el once inicial, aunque todo hace pensar que la base será el mismo que viene de debutar con triunfo de 2-1 sobre Defensores de Vilelas, por la Zona 2 del Torneo Federal A.

Por su parte en Racing, Gustavo Costa, le daría la oportunidad a Matías Tagliamonte en el arco. Lo mejor de la Academia estará seguramente en el ataque, donde quedó confirmada la presencia Adrián Maravilla Martínez.

San Martín que contará con el apoyo de un buen número de hinchas que llegaron hoy a Banfield, buscará dar el batacazo y seguir en la competencia, y también vengar la derrota de 3-1 sufrida oportunamente ante los Albiceleste en la misma competencia. Promesa de partido duro, en el conjunto formoseño los experimentados Gervasio Núñez y Oscar Piris, con pasados en primera división, buscaran guiar a sus compañeros hacía la gloria. El juego será televisado por TyC Sports.