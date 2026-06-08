San Martín festejó en una tarde épica y Sol de América tropezó en La Banda

La duodécima fecha de la Zona 2 del Torneo Federal A cerró con realidades opuestas para los representantes de Formosa en el certamen que organiza el Consejo Federal de la AFA. Mientras que San Martín concretó una victoria heroica en su casa, Sol de América no pudo sostener el liderato tras caer en suelo santiagueño.

Pese a los resultados, ambos conjuntos logran mantenerse firmes en los puestos de clasificación, acechando al nuevo puntero del grupo, Bartolomé Mitre de Posadas.

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Heroica victoria del Franjeado en el «17 de Octubre»

En la capital provincial, San Martín protagonizó un encuentro de alto voltaje emocional tras derrotar por 3-2 a Tucumán Central. El elenco dirigido por Marcelo Rubino debió batallar más de la cuenta ante el «Rojo de Villa Alem», que se había marchado al descanso en ventaja gracias al golazo de Brahian Collante a los 47 minutos del primer tiempo.

En el complemento, el Franjeado reaccionó de inmediato: Gervasio Núñez igualó el marcador desde los doce pasos a los 13 minutos, y apenas cinco minutos después, Mauro Siergiejuk revirtió el resultado para el local. Aunque la visita logró reponerse transitoriamente mediante la conquista de Franco Barrero de tiro libre a los 24 minutos, San Martín selló el triunfo definitivo a los 39 minutos a través de su mejor jugador Ricardo Tapia. El partido estuvo marcado por la fricción, lo que llevó al árbitro chaqueño Guillermo González a expulsar a dos futbolistas de la visita: el guardameta Daniel Moyano y el defensor Felipe Estrada. Con esta victoria, el conjunto formoseño alcanza las 20 unidades y se posiciona como único escolta, a solo un punto de la cima.

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Sol de América no hizo pie en Santiago del Estero

La otra cara de la moneda se vivió en el estadio Ciudad de La Banda, donde Sol de América resignó su condición de líder al caer por 2-0 frente a Sarmiento. El conjunto comandado por Víctor Riggio impuso condiciones en la primera mitad y liquidó el pleito en una ráfaga antes del entretiempo.

Guillermo Guzmán abrió la cuenta de penal a los 36 minutos del período inicial, e Iván Garzón amplió la diferencia a los 44 minutos para decretar el resultado definitivo. El arbitraje estuvo a cargo del colegiado catamarqueño Maximiliano Jerez, quien controló un compromiso adverso para la propuesta del binomio Omar Larrosa – Ricardo Parola.

Tras el tropiezo, el «Solense» se estancó en las 19 unidades, relegado a la tercera colocación de la tabla.

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El horizonte de la decimotercera jornada

La próxima fecha asoma como un escenario clave para las aspiraciones de ambos equipos. San Martín afrontará un duro compromiso en condición de visitante frente a Boca Unidos de Corrientes, buscando asaltar la punta. Por su parte, Sol de América protagonizará el duelo más atractivo de la jornada en el estadio del Lote 34 en Formosa, donde recibirá al líder Bartolomé Mitre de Posadas con la premisa de recuperar el terreno perdido.

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Resultados de la duodécima fecha

San Martín de Formosa 3- Tucumán Central 2

Sarmiento de La Banda 2- Sol de América 0

Bartolomé Mitre 2- Sarmiento de Resistencia 0

Defensores de Vilelas 2- Boca Unidos 0

Libre: Juventud Antoniana de Salta

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Decimotercera fecha

Sol de América- Bartolomé Mitre

Boca Unidos- San Martín

Juventud Antoniana- Sarmiento de La Banda

Sarmiento de Resistencia- Defensores de Vilelas

Libre: Tucumán Central

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FOTO 1: El delantero correntino del Franjeado Ramón Ledesma busca escapar a la marca de Lucas Sánchez de Tucumán Central. Fue en el cruce jugado el domingo en el barrio San Francisco en la capital formoseña.

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FOTO 2: La previa del juego entre Sarmiento de La Banda y Sol de América. El conjunto del barrio San Miguel cayó y perdió la punta del grupo,

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FOTO 2: Tabla de posiciones de la Zona 2 (Gentileza del sitio Ascenso del Interior).