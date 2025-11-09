SAN MARTÍN GANÓ EN RÍO CUARTO Y SIGUE SOÑANDO

El franjeado derrotó a Atenas de Rio Cuarto (Córdoba) por 1-0, en el juego de ida de los Cuartos de Final de la Reválida del Torneo Federal A 2025. El único gol del partido fue obra del mediocampista pampeano Antu Fernández que a los 29´del primer tiempo, al peinar un centro cruzado y batir a su propia valla, ante la impotencia del golero Cristian Geist. FOTO: San Martín festejó en Córdoba y sigue siendo un gran protagonista en el torneo organizado por el Consejo Federal de la AFA-

El triunfo deja al equipo de Marcelo Rubino a tiro de piedra a la clasificación a semifinales. El compromiso de vuelta se cumplirá el domingo 16, en el estadio 17 de Octubre de la capital formoseña. San Martín dejó una grata impresión en el estadio del Club Sarmiento en el sur de la provincia mediterránea.

Apenas el árbitro concordiense José Darío Sandoval dio el pitazo final, se desató la alegría entre los formoseños presentes en Río Cuarto. San Martín mantiene intacta la posibilidad de pugnar por el segundo ascenso a la Primera Nacional, la segunda categoría del fútbol argentino.