SAN MARTÍN GANÓ Y CLASIFICÓ A LA TERCERA FASE DEL FEDERAL A

Sep 8, 2025

 

El Franjeado derrotó a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy (Buenos Aires) por 2-0, en un juego correspondiente a la octava fecha de la Zona B de la segunda Fase del Torneo Federal A 2025. Las acciones se desarrollaron en el estadio 17 de Octubre, y los goles del local fueron obras del delantero misionero Mauro Siergiejuk (24´PT) y el atacante salteño Matías Rodrigo Vicedo (43´ST). Dirigió el árbitro santafesino Maximiliano Manduca. FOTO: Domingo de alegría en el barrio San Francisco, San Martín festejó con su público, el buen momento en el Federal A.

San Martín alcanzo los 14 puntos, se coloca tercero en la tabla, y clasificó a la tercera fase del certamen organizado por el Consejo Federal de la AFA, y la edición 2026 de la Copa Argentina. El equipo de Martín Martos quedará libre en la novena y última fecha.

Todos los resultados

Viernes 5 de Septiembre

En Pergamino (Buenos Aires): Douglas Haig 0- Juventud Antoniana de Salta 0

En San Francisco (Córdoba): Sportivo Belgran0 4- Sarmiento de La Banda 1

En Formosa: San Martín 2- Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy (Buenos Aires) 0

En Rafaela (Santa Fe): Atlético Rafaela 2- 9 de Julio de Rafaela 1

Libre: Independiente de Chivilcoy (Buenos Aires)

Tabla de posiciones- Gentileza de Ascenso del Interior

 

 

