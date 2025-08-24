SAN MARTÍN GANÓ Y SIGUE ARRIBA EN LA ZONA B DE LA FASE CAMPEONATO

Por la sexta fecha de la Zona B de la Fase Campeonato del Torneo Federal A 2025, en la capital formoseña, San Martín doblegó por 2- 0 a 9 de Julio de Rafaela (Santa Fe). Los goles franjeados fueron anotados por: Matías Vicedo de tiro penal a los 41´del primer tiempo, y el central cordobés Dylan Leiva a los 10´del complemento, en un perfecto corolario de un veloz contragolpe. FOTO 1: San Martín volvió a ser efectivo en su terreno y sumó tres puntos que sostienen su lugar en un lugar privilegiado de la clasificación.

San Martín aprovechó al máximo las chances para marcar los goles, en un partido de escaso vuelo, que se desarrolló en gran parte en la mitad de la cancha. El triunfo fue festejado por partida doble: por los tres puntos que quedaron en casa, y por dejar sin invicto al León rafaelino. El colegiado villamercedino José Manuel Díaz expulsó al lateral izquierdo visitante Sebastián Acuña. El festejo y la alegría desbordante de los hinchas en el estadio 17 de Octubre del barrio San Francisco, fue la mejor postal de la tarde del domingo.

Ahora, San Martín tiene 11 puntos, se encuentra cuarto en la tabla de posiciones, y en la séptima fecha viajará a la ciudad de La Banda (Santiago del Estero) para confrontar con Sarmiento.

FOTO 2: El equipo de Martín tuvo sobrados motivos para festejar nuevamente junto a su parcialidad.

Resultados fecha 6

Zona B-Campeonato

En Formosa: San Martín 2- 9 de Julio de Rafaela 0

En Rafaela: Atlético Rafaela 1- In dependiente de Chivilcoy 0

En Chivilcoy: Gimnasia y Esgrima 3- Sarmiento de La Banda (Santiago del Estero) 0

Sportivo Belgrano de San Francisco (Córdoba) 3- Juventud Antoniana de Salta 2

Libre: Douglas Haig de Pergamino

Fecha 7- Los partidos

Sarmiento de La Banda- San Martín de Formosa

Independiente de Chivilcoy- Douglas Haig de Pergamino

Juventud Antoniana de Salta- Atlético Rafaela

9 de Julio de Rafaela Sportivo Belgrano

Libre: Gimnasia de Chivilcoy

Tabla de posiciones: Gentileza de Sol Ascenso

