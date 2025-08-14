Federal

SAN MARTÍN HARÁ UNA ARRIESGADA VISITA A DOUGLAS DE PERGAMINO

El Franjeado se presentará el domingo en la ciudad de Pergamino en el norte de la provincia de Buenos Aires, para enfrentar al local Douglas Haig, en cruce válido por la quinta fecha de la Zona B de la ronda Campeonato del Torneo Federal A 2025. El equipo que conduce Martín Martos buscará un triunfo que le permita sostener su lugar en el lote de punteros. A continuación, todos los pormenores de la fecha 5 a jugar íntegramente el día 17 de agosto. FOTO: San Martín buscará mantener su buen momento futbolístico ante el experimentado Douglas de Pergamino.

ZONA B

Fecha 5 de la Zona B de

La Fase Campeonato

Domingo 17 de Agosto

Independiente de Chivilcoy- Sportivo Belgrano de San Francisco (Córdoba)

Horario: 16

Arbitro: Juan Bebbietti (Río Colorado)

Líneas: Gonzalo Roldan (Salto) y Felipe Zonco (Dorrego)

Cuarto árbitro: Kevin Bustos (Dorrego)

Estadio: Raúl Orlando Lungarzo- Ciudad de Chivilcoy (Buenos Aires)

9 de Julio de Rafaela- Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy (Buenos Aires)

Horario: 16

Arbitro: Fernando Rekers (Córdoba)

Líneas: Emanuel Serale (Córdoba) y Hugo Fleitas (Rosario)

Cuarto árbitro: Pablo Ramírez (Totoras)

Estadio: Germán Solterman- Ciudad de Rafaela (Santa Fe)

Douglas Haig de Pergamino- Atlético Rafaela

Horario: 16:15

Arbitro: Diego Novelli (Tandil)

Líneas: Oscar Bono (Junín) y Leonel Suarez (San Antonio de Areco)

Cuarto árbitro: Lautaro Paletta (Tandil)

Estadio: Miguel Morales- Ciudad de Pergamino (Buenos Aires)

Juventud Antoniana de Salta- San Martín de Formosa

Horario: 16:30

Arbitro: Maximiliano Manduca (Santa Fe)

Líneas: Mariano González (Santa Fe) y Maximiliano Moya (Santa Fe)

Cuarto árbitro: Rodrigo Ballestero (Tucumán)

Estadio: Fray Honorato Pistoia- Ciudad de Salta

LIBRE: Sarmiento (La Banda)

 

