SAN MARTÍN HOY ES FORMOSA Y RECIBE AL ATLÉTICO RAFAELA

El Franjeado buscará dejar el triunfo en casa, cuándo desde las 19, enfrente al Atlético Rafaela por la ida de la final de la Reválida del Torneo Federal A. El compromiso se cumplirá en el estadio 17 de Octubre de la capital formoseña, y será dirigido por el árbitro tandilense Diego Saúl Novelli. FOTO 1: San Martín es pura confianza de cara al primer duelo de la final con Atlético Rafaela.

El ganador de la serie, se quedará con el segundo ascenso a la Primera Nacional del fútbol argentino. La dirigencia de San Martín ha tomado todos los recaudos para que el esperado compromiso se desarrolle en un marco de fiesta deportiva.

San Martín jugará el primero de los dos juegos, más importantes de su historia, y para ello cuenta con el apoyo de todos los formoseños. El técnico Marcelo Rubino, adelantó a la prensa que el plantel se encuentra en óptimas condiciones, y con la mente puesta en el triunfo.

Atlético Rafaela, se encuentra desde el sábado en Formosa, y el técnico Iván Juárez no podrá contar con el atacante Ciro Lineker, quien no ha evolucionado de la mejor manera de la lesión que lo aqueja, su lugar en la ofensiva será ocupado por el paraguayo Derlis Aquino.

Todo está dispuesto para la jornada de este domingo. La policía provincial ha diagramado un cuidadoso operativo de seguridad, para que nada altere el orden. Finalmente, es importante señalar que no existe ventaja deportiva en la serie final, en caso de paridad al término de la misma, el ascenso se definirá desde el punto penal.

Los detalles

Domingo 7 de Diciembre

Partido de ida- Final de la Reválida

San Martín- Atlético Rafaela

Horario: 17:05

Arbitro: Diego Saúl Novelli (Tandil- Buenos Aires)

Líneas: Joaquín Badano (Saladillo- Buenos Aires) y Guillermo Yacante (Luján-Buenos Aires).

Cuarto árbitro: Lautaro Paletta (Tandil- Buenos Aires)

Estadio: 17 de Octubre- Ciudad de Formosa

—

Juego de vuelta: Domingo 14 de Diciembre- Estadio Monumental de la ciudad de Rafaela.

—

FOTO 2: La titular de San Martín, Griselda Cardozo, estuvo al frente de la reunión en la cual se ultimaron los detalles organizativos para el primer juego final por el ascenso a la Primera Nacional.