SAN MARTÍN INICIO LA PRETEMPORADA CON MARCELO RUBINO CONFIRMADO COMO DT

Con el tucumano Marcelo Rubino confirmado como técnico, San Martín inicio este lunes la pretemporada en el estadio 17 de Octubre del barrio San Francisco, en la capital formoseña. El Franjeado inicio los trabajos con muchas bajas, y a la espera de refuerzos. FOTO: Marcelo Rubino asumió como el jefe del cuerpo técnico de San Martín de cara a la temporada 2026.

El plantel se prepara para afrontar dos importantes desafíos en la temporada 2026, la disputa de la Copa Argentina, donde en los 32 avos enfrentará a Racing de Avellaneda, y la nueva edición del Torneo Federal A. Las palabras de bienvenida a un nuevo proceso, y la confirmación de Rubino al frente del plantel, estuvieron a cargo de la titular de San Martín, Griselda Cardozo.

Rubino, comanda el equipo de trabajo que también lo integran: Francisco Avellaneda (AC), Ezequiel Avellaneda (PF) y Marcelo Lezcano (PA). En cuanto a las bajas, la más importante es la del delantero salteño, Matías Vicedo, goleador de la categoría en el 2030 con 16 tantos., y muy cerca de vincularse con San Martín de Tucumán, los otros que ya partieron son: Lautaro Brienzo, Rolando Serrano, Ramiro Alderete, Dylan Leiva, Marcos Cordero, Lucas Bazán, Federico Haberkon, Lucas Amud y Fabio Duran

En cuanto a los refuerzos, se producirá el regreso del mediocampista chaqueño Gianfranco Alegre, y se iniciaron las tratativas con el defensor Oscar Pirís, de último paso por 8 de Diciembre en el Torneo Regional Amateur. Con el correr de los días se sumarán más valores, en la intención de conformar una plantilla interesante y con potencial para cumplir un buen papel en la tercera categoría del fútbol argentino.

San Martín ya tiene la confirmación que el sábado 28 de marzo medirá a la Academia por la Copa Argentina, en escenario y horario a confirmar. El Torneo Federal A se iniciará a mediados de marzo, y entregará dos boletos para la Primera B Nacional.