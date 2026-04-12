SAN MARTÍN IRÁ POR LOS TRES  PUNTOS ANTE BOCA UNIDOS

En un duelo de necesitados, San Martín y Boca Unidos de Corrientes se enfrentarán la tarde de este domingo por la cuarta fecha de la Zona 2 del Torneo Federal “A” 2026. El encuentro, que se disputará en el estadio “17 de Octubre” de la capital formoseña, se iniciará a las 16:30 y contará con el arbitraje de Leandro Sosa Abrile (Pascanas, Santa Fe). FOTO: San Martín cerró el vienes su preparación con miras al choque con el Boca correntino.

El «Franjeado» suma tres unidades en dos presentaciones y viene de caer como visitante frente a Tucumán Central por 2-0. El técnico, Marcelo Rubino, afirmó ante la prensa que el equipo buscará la rehabilitación para dejar los puntos en casa.

Por su parte, el «Aurirrojo» —que también tiene tres puntos, pero en tres juegos— sufrió un duro traspié la fecha anterior al caer en Corrientes ante Defensores de Vilelas por 4-2. El entrenador, Lucas Batistuta, trabajó intensamente durante la semana para mejorar el rendimiento de la línea defensiva, la cual no lució firme en los cruces previos. A continuación, los detalles del cotejo.

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Probables formaciones

San Martín de Formosa: Kevin Humeler; Blas Finardi, Oscar Piris, Dylas Leiva y Alejandro Aquino; Ricardo Tapia, Marcelo Bobadilla, Ariel Lucero y Gervasio Núñez; Lautaro Ceratto y Mauro Siergiejuk DT: Marcelo Rubino

Boca Unidos de Corrientes: Luis Ojeda; Elías Mendoza, Ataliva Schweizer, Alejandro Leani y Matías Mbombaj; Saúl Abecasis, Tiago Villanueva, Lautaro Ludueña, Diego Alonso y Daniel Villalba; Lautaro Mendoza. DT: Lucas Batistuta.

Horario: 16:30

Árbitro: Leandro Sosa Abrile (Pascanas-Santa Fe).

Asistentes: Hugo Fleitas y Bruno Cejas.

Estadio: “17 de Octubre” del Club San Martín- Ciudad de Formosa.