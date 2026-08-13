SAN MARTÍN JUEGA EN CASA Y SOL DE AMÉRICA EN LA BANDA
La tercera fecha de la Zona A de la Fase Campeonato del Torneo Federal A 2026 se jugará este miércoles. En cuanto a los equipos de San Martín y Sol de América representantes de Formosa en la tercera categoría del balompié argentino, la programación es la siguiente.
—
Programación fecha 3
Fase Campeonato
San Martín- Sportivo Belgrano de San Francisco (Córdoba)
Horario: 16
Arbitro: Guillermo Gonzalez (Resistencia- Chaco)
Líneas: Hernán Vallejos y Rodrigo López (ambos de Resistencia)
Cuarto árbitro: Nicolás Sosa (Corrientes)
Estadio: 17 de octubre- Ciudad de Formosa
—
Sarmiento de La Banda- Sol de América de Formosa
Horario: 16
Arbitro: Gustavo Benítez (Salta)
Líneas: Luciano Díaz (Salta) y Leila Argeñaras (Tucumán)
Cuarto árbitro: Agustín Marto (Tucumán)
Estadio: Ciudad de La Banda- Santiago del Estero
—
FOTO: San Martín buscará prolongar su buen momento futbolístico cuando reciba a Sportivo Belgrano.