SAN MARTÍN JUEGA EN CASA Y SOL EN SANTIAGO DEL ESTERO

Tras los adelantos de la undécima fecha este sábado, la jornada dominical concentrará la atención en las presentaciones de los equipos formoseños, San Martín y Sol de América, ambos con la obligación de sumar para mantener sus aspiraciones en los puestos de vanguardia de la Zona 2 del Torneo Federal A 2026. A continuación, se detallan los escenarios y las designaciones arbitrales para el cierre de la jornada.

San Martín frente a Tucumán Central

En el estadio 17 de Octubre, ubicado en el barrio San Francisco de la capital formoseña, San Martín (17 puntos) recibirá a Tucumán Central (13 puntos) a partir de las 16:30. El conjunto dirigido por Marcelo Rubino buscará consolidar su posición en la zona de clasificación.

Por su parte, la visita intentará revertir una campaña irregular en la mitad de la tabla para acercarse a los puestos de protagonismo. Árbitro principal: Guillermo Adrián González (Chaco), Asistentes: José Vallejos y Rodrigo López (Resistencia), Cuarto árbitro: Andrés Franco (Corrientes)-

Sarmiento de La Banda ante Sol de América

En simultáneo, a las 16:30, Sol de América (19 puntos) visitará a Sarmiento de La Banda (12 puntos) en el estadio Ciudad de La Banda, en la provincia de Santiago del Estero. El elenco conducido por la dupla Omar Larrosa – Ricardo Parola llega con la necesidad de obtener una victoria que le permita recuperar el liderazgo del grupo.

En la vereda opuesta, Sarmiento, relegado a la parte baja de la clasificación, buscará hacer valer su localía para escalar posiciones y mejorar su presente deportivo. Árbitro principal: Maximiliano Jerez (Catamarca), Asistentes: Bruno Pezzotta (Alcorta) y Pablo Ramírez (Totoras), Cuarto árbitro: Santiago Agüero (Catamarca)

Panorama actual de la Zona 2

Los encuentros del sábado modificaron parcialmente el orden del grupo. Mitre de Posadas se ubicó provisionalmente en la cima con 21 unidades tras vencer por 2-0 a Sarmiento de Resistencia. En el otro compromiso de la jornada, Defensores de Vilelas derrotó por idéntico marcador (2-0) a Boca Unidos de Corrientes, alcanzando así la línea de los 13 puntos.

Por lo tanto, los resultados de este domingo resultarán cruciales para definir las posiciones definitivas al cierre de la duodécima fecha.

Epígrafe: Sol de América se presentará este domingo en La Banda con la mente y el espíritu puesto en recuperar la punta del grupo.