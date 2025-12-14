SAN MARTÍN JUEGA EN RAFAELA POR EL BOLETO A LA PRIMERA NACIONAL

El Franjeado jugará este domingo el partido más importante de su historia, cuando en calidad de visitante mida al Atlético Rafaela por la vuelta de la final de la Reválida del Torneo Federal A, desde las 18, y con el arbitraje del mercedeño Juan Manuel Díaz. En el juego de ida había ganado el conjunto rafaelino por 1-0, lo que obliga al equipo de Marcelo Rubino a ganar para sostener el sueño del ascenso a la Primera Nacional.

Si San Martín gana por la mínima diferencia habrá penales, y si gana por una diferencia mayor logrará quedarse con el boleto para jugar en la segunda categoría del fútbol argentino. En la víspera el plantel se movilizó ligeramente en las instalaciones del Club Ben Hurt (FOTO), y la totalidad de los jugadores se encuentran en óptimas condiciones, según las expresiones de Rubino.

El desafío es enorme, porque San Martín tendrá enfrente a un equipo que tiene como pilar de su gran campaña a una defensa sólida, una línea media confiable, y en el ataque el plus de contar con un jugador de experiencia y jerarquía como Lucas Albertengo. Pero además jugará en un estadio colmado por hinchas del local que aspiran volver a ver al equipo en la Primera Nacional.

Pero San Martín no llegó a esta instancia por casualidad, es un buen equipo, ambicioso, y con un técnico que conoce a la perfección cuanto puede dar cada uno de sus dirigidos. El Franjeado irá por la victoria, por romper el invicto que en toda la temporada ha mantenido el estadio Monumental, y por concretar el sueño largamente acariciado de dar el salto de categoría y jerarquía que merece el fútbol de Formosa. En la distancia, toda Formosa será hoy San Martín.

—

Todos los detalles

Domingo 14 de Diciembre

Atlético Rafaela- San Martín de Formosa

Horario: 18:30

Arbitro: José Manuel Díaz (Villa Mercedes)

Líneas: Martín Nardelli (Luján) y Oscar Bono (Junín)

Cuarto árbitro: Alejandro Scionti (Casilda)

Quinto árbitro: Antonella Pajón (Pergamino)

Estadio: El Nuevo Monumental- Ciudad de Rafaela (Santa Fe)

Partido de ida: San Martín 0- Atlético Rafaela 1

—

Probables formaciones

Atlético Rafaela: Emanuel Bilbao; Matías Martínez, Gabriel Fernández, Fernando Ponce y Enzo Wuattier; Facundo Affranchino, Facundo Soloa, Juan Martín Capurro y Tadeo Marchiori; Derlis Aquino o Ciro Leineker y Lucas Albertengo. Dt: Iván Juárez.

San Martín de Formosa: Kevin Humeler; Ramiro Alderete, Blas Finardi, Dylan Leiva y Agustín Grieco; Ricardo Tapia, Marcelo Bobadilla, Gervasio Núñez y Oscar Chiquichano; Mauro Sieggjiejuk y Facundo Monín. Dt: Marcelo Rubino.

—