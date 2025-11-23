Federal

SAN MARTÍN JUEGA HOY EN RAFAELA POR SEMIFINALES

Nov 23, 2025

 

En la localidad de Rafaela (Santa Fe) se presentará este domingo el primer equipo de San Martín, para medir desde las 19:15, al local 9 de Julio, en el juego de ida de una de las semifinales de la Reválida del Torneo Federal A 2025, competencia organizada por el Consejo Federal de la AFA. La delegación formoseña se encuentra alojada en un céntrico hotel, a la espera de partir rumbo al estadio Germán Solterman a buscar un resultado positivo que le permita definir la serie a su favor el domingo 30 de noviembre, en la capital formoseña. FOTO 1: San Martín, la esperanza del fútbol de Formosa, juega los primeros 90´de una gran semifinal.

El choque será controlado por el colegiado rionegrino Juan Ignacio Nebbietti. Es importante señalar que San Martín tiene ventaja deportiva, en caso de empate en puntos y goles al final de los dos cruces, se quedará con el boleto a la gran final por el segundo ascenso a la Primera Nacional del Fútbol Argentino.

Los detalles del juego

Partido de Ida- Semifinales de la Reválida del Torneo Federal A

Domingo 23 de Noviembre

Probables Formaciones

9 de Julio: Franco Fragueda; Maximiliano Martínez, Facundo Centurión, Jerónimo Almada y Sebastián Acuña; Nicolás Delsole, Tobías Macíes, Guillermo Ensabella y Braian Peralta; Maximiliano Ibáñez y Enzo Abondetto. DT: Marcelo Varela

San Martín de Formosa: Kevin Humeler; Ramiro Alderete, Blas Finardi, Dylan Leiva, Lucas Amud; Ricardo Tapia, Marcelo Bobadilla, Gervasio Núñez, Oscar Chiquichano; Matías Vicedo y Mauro Siergiejuk. DT: Marcelo Rubino

Horario: 19:15

Árbitro: Juan Ignacio Nebbietti.

Líneas: Carlos Javier Viglietti como asistente 1, Emiliano Nicolás Bustos como asistente 2

Cuarto árbitro: Marcos Ignacio Liuzzi

Estadio: “Germán Soltermam” de la ciudad de Rafaela- Santa Fe

FOTO 2: 9 de Julio de Rafaela, buscará hacer pesar su condición de local en choque con el Franjeado.

 

 

 

 

