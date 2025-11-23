SAN MARTÍN JUEGA HOY EN RAFAELA POR SEMIFINALES

En la localidad de Rafaela (Santa Fe) se presentará este domingo el primer equipo de San Martín, para medir desde las 19:15, al local 9 de Julio, en el juego de ida de una de las semifinales de la Reválida del Torneo Federal A 2025, competencia organizada por el Consejo Federal de la AFA. La delegación formoseña se encuentra alojada en un céntrico hotel, a la espera de partir rumbo al estadio Germán Solterman a buscar un resultado positivo que le permita definir la serie a su favor el domingo 30 de noviembre, en la capital formoseña. FOTO 1: San Martín, la esperanza del fútbol de Formosa, juega los primeros 90´de una gran semifinal.

El choque será controlado por el colegiado rionegrino Juan Ignacio Nebbietti. Es importante señalar que San Martín tiene ventaja deportiva, en caso de empate en puntos y goles al final de los dos cruces, se quedará con el boleto a la gran final por el segundo ascenso a la Primera Nacional del Fútbol Argentino.

—

Los detalles del juego

Partido de Ida- Semifinales de la Reválida del Torneo Federal A

Domingo 23 de Noviembre

Probables Formaciones

9 de Julio: Franco Fragueda; Maximiliano Martínez, Facundo Centurión, Jerónimo Almada y Sebastián Acuña; Nicolás Delsole, Tobías Macíes, Guillermo Ensabella y Braian Peralta; Maximiliano Ibáñez y Enzo Abondetto. DT: Marcelo Varela

San Martín de Formosa: Kevin Humeler; Ramiro Alderete, Blas Finardi, Dylan Leiva, Lucas Amud; Ricardo Tapia, Marcelo Bobadilla, Gervasio Núñez, Oscar Chiquichano; Matías Vicedo y Mauro Siergiejuk. DT: Marcelo Rubino

Horario: 19:15

Árbitro: Juan Ignacio Nebbietti.

Líneas: Carlos Javier Viglietti como asistente 1, Emiliano Nicolás Bustos como asistente 2

Cuarto árbitro: Marcos Ignacio Liuzzi

Estadio: “Germán Soltermam” de la ciudad de Rafaela- Santa Fe

—

FOTO 2: 9 de Julio de Rafaela, buscará hacer pesar su condición de local en choque con el Franjeado.