SAN MARTÍN JUGARÁ CINCO PARTIDOS AMISTOSOS EN CABA

En la continuidad de su preparación de cara a su participación en el Torneo Federal A 2026, y el juego con Racing de Avellaneda por la Copa Argentina, la delegación de San Martín de Formosa ya se encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde esta semana disputará una serie de cinco partidos amistosos. Un total de 31 futbolistas, y el cuerpo técnico liderado por Marcelo Rubino, partieron el domingo desde la sede de la entidad Franjeada en el barrio San Francisco (FOTO).

El Federal A se pondrá en marcha a mediado de marzo, y el choque con Racing será el 28 de marzo, en sede y horario a confirmar. A continuación, los cotejos amistosos ante rivales de la Primera Nacional y la Primera A.

Lunes 23: Acassuso (Primera Nacional)

Martes 24: Ferro Carril Oeste (Primera Nacional)

Miércoles 25: Colegiales (Primera Nacional)

Jueves 26: Platense (Primera A)

Viernes 27: Defensores de Belgrano (Primera A)

