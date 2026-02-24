Federal

SAN MARTÍN JUGARÁ CINCO PARTIDOS AMISTOSOS EN CABA

Porreddeportiva

Feb 23, 2026

 

En la continuidad de su preparación de cara a su participación en el Torneo Federal A 2026, y el juego con Racing de Avellaneda por la Copa Argentina, la delegación de San Martín de Formosa ya se encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde esta semana disputará una serie de cinco partidos amistosos. Un total de 31 futbolistas, y el cuerpo técnico liderado por Marcelo Rubino, partieron el domingo desde la sede de la entidad Franjeada en el barrio San Francisco (FOTO).

El Federal A se pondrá en marcha a mediado de marzo, y el choque con Racing será el 28 de marzo, en sede y horario a confirmar. A continuación, los cotejos amistosos ante rivales de la Primera Nacional y la Primera A.

Lunes 23: Acassuso (Primera Nacional)

Martes 24: Ferro Carril Oeste (Primera Nacional)

Miércoles 25: Colegiales (Primera Nacional)

Jueves 26: Platense (Primera A)

Viernes 27: Defensores de Belgrano (Primera A)

 

 

 

 

Por reddeportiva

Entrada relacionada

Federal

TFA: SAN MARTIN Y SOL DE AMÉRICA CON  RIVALES CONFIRMADOS EN LA ZONA 2

Feb 23, 2026 reddeportiva
Federal

FEDERAL A: LOS 37 PARTICIPANTES DE LA EDICIÓN 2026

Feb 17, 2026 reddeportiva
Federal

Los cuatro equipos que ascendieron al Federal A

Feb 16, 2026 reddeportiva

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

You missed

Federal

TFA: SAN MARTIN Y SOL DE AMÉRICA CON  RIVALES CONFIRMADOS EN LA ZONA 2

23 de febrero de 2026 reddeportiva
Fútbol

FÜTBOL: RESULTADOS DE LA FECHA 2 DEL TORNEO FEDERATIVO DE CLUBES

23 de febrero de 2026 reddeportiva
Federal

SAN MARTÍN JUGARÁ CINCO PARTIDOS AMISTOSOS EN CABA

23 de febrero de 2026 reddeportiva
Voleibol

LAVF: SAN MARTÍN SE IMPUSO A GIMNASIA Y TIRO DE SALTA

22 de febrero de 2026 reddeportiva