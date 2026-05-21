San Martín jugará el lunes 25 por la fecha 10 del Federal A

El Consejo Federal de la AFA dio a conocer este miércoles la programación oficial de la décima fecha de la Zona 2 del Torneo Federal A 2026. En una jornada marcada por el calendario festivo, San Martín de Formosa dirigido por Marcelo Rubino visitará el próximo lunes a Defensores de Vilelas en territorio chaqueño, aprovechando el feriado nacional por el 25 de Mayo.

La actividad del grupo comenzará de manera anticipada este viernes y contará con el dato relevante de que Sol de América, actual puntero de la zona, cumplirá con su fecha libre, lo que abre el camino para que sus perseguidores acorten distancias en la tabla.

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El cronograma de la Zona 2

La acción se pondrá en marcha el viernes 22 de mayo con un duelo de alto impacto en el norte argentino:

Juventud Antoniana (Salta) vs. Sarmiento (Resistencia): Se enfrentarán a las 22:00 horas bajo el arbitraje de José Manuel Díaz, de Villa Mercedes.

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Posteriormente, el lunes 25 de mayo se completará la primera jornada de los desquites con tres encuentros simultáneos:

Defensores de Vilelas (Chaco) vs. San Martín (Formosa): El cruce central para el equipo formoseño será a las 16:00 horas. El árbitro principal será Jonathan Daniel Correa (Córdoba), asistido por Ramón Mariano González (Santa Fe) y Sergio Mauricio Pérez (Corrientes). El cuarto árbitro será Andrés Leonardo Franco.

Bartolomé Mitre (Posadas) vs. Central Tucumán: Se iniciará a las 15:45 horas con el arbitraje del chaqueño Guillermo Adrián González.

Sarmiento de La Banda (Sgo. del Estero) vs. Boca Unidos (Corrientes): Cerrarán la fecha a las 16:00 horas con el control de Ramón Federico Guaymas Tornero, de Salta.

En esta oportunidad, el equipo que gozará de descanso obligatorio será Sol de América.

FOTO: Marcelo Rubino dirigió este miércoles la sesión de entrenamiento del plantel Franjeado en el 17 de Octubre. El DT tucumano confía en sus dirigidos para ganar el duelo con Defensores de Vilelas, en el inicio de las revanchas en la Zona 2.