San Martín liquidó a Sarmiento en  media hora y sigue como único líder

San Martín de Formosa brindó una auténtica exhibición de fútbol contundente y aplastó por 3-0 a Sarmiento de La Banda en el marco de la octava fecha de la Zona A (Fase Campeonato) del Torneo Federal A 2026. Con este impactante resultado, el conjunto dirigido por Marcelo Rubino se ubica en lo más alto de la tabla de posiciones en soledad, sino que abrochó por duplicado sus máximos objetivos de la temporada: la clasificación a la siguiente ronda por el ascenso y el boleto directo a la Copa Argentina 2027.

El pitazo inicial del árbitro correntino Leandro Billanueva dio comienzo a lo que se preveía como un duelo cerrado de vanguardia. Sin embargo, la ilusión santiagueña se desmoronó rápidamente ante la voracidad de un «Franjeado» que salió a asfixiar a su rival desde el primer minuto de juego.

La tarde comenzó a teñirse de fiesta a los 12´ de la primera mitad. Tras una rápida transición ofensiva, el delantero tucumano Ricardo Tapia capturó el balón en el área y, con una magnifica definición, puso el 1-0 para desatar el delirio en las tribunas del estadio 17 de Octubre. Sarmiento apenas intentaba acomodar sus líneas tras el impacto cuando, a los 19´, el propio Tapia capitalizó un nuevo desajuste defensivo de los visitantes y firmó su doblete personal.

Con el marcador 2-0 y un rival completamente desconcertado, San Martín no sacó el pie del acelerador. A los 29 minutos, el misionero Mauro Siergiejuk se vistió de goleador para empujar el esférico al fondo de la red y establecer el 3-0 definitivo. Una ráfaga devastadora de 30 minutos le bastó al dueño de casa para liquidar el pleito.

El segundo periodo estuvo prácticamente de más. El elenco de Marcelo Rubino administró los tiempos y la ventaja con absoluta jerarquía, mientras que Sarmiento de La Banda, golpeado en lo anímico y sin respuestas futbolísticas, vio cómo se le escapaban definitivamente las oportunidades de pelear por el primer ascenso directo, quedando relegado a la Fase Reválida.

Con esta victoria, San Martín de Formosa alcanza las 16 unidades, se consagra como el puntero absoluto del grupo y se enfoca en el cierre de esta etapa. En la novena y última jornada, el «Franjeado» viajará a Misiones para visitar a Bartolomé Mitre de Posadas, con la firme premisa de defender su liderato y llegar de la mejor forma a los cruces decisivos por el sueño del ascenso.

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Resultados de la fecha 8

En Formosa: San Martín 3- Sarmiento de La Banda 0

En Chivilcoy: Gimnasia y Esgrima 2- Sol de América de Formosa 0

En Córdoba: Sportivo Belgrano de San Francisco 0- Douglas Haig de Pergamino 4

En Santa Fe: 9 de Julio de Rafaela 0- Bartolomé Mitre de Posadas 1

Libre: Defensores de Belgrano de Villa Ramallo (Buenos Aires)

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Próxima fecha-9 última de la Zona A

Sol de América- 9 de Julio

Bartolomé Mitre- San Martín

Douglas Haig- Gimnasia y Esgrima

Sarmiento de La Banda- Defensores de Belgrano

Libre: Sportivo Belgrano

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FOTO 1: Los capitanes y la cuaterna arbitral en la previa de San Martín- Sarmiento de La Banda en la capital formoseña.

FOTO 2: Las posiciones de la Zona A- Gentileza del Sitio Ascenso del Interior.

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