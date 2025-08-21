SAN MARTÍN LISTO PARA RECIBIR A 9 DE JULIO DE RAFAELA-SANTA FE

La sexta fecha de la Zona B de la Ronda Campeonato del Torneo Federal A 2025 se disputará el fin semana. En la capital formoseña, San Martín recibirá a 9 de Julio de Rafaela (Santa Fe), será en la tarde del domingo, en el estadio 17 de Octubre del barrio San Francisco, con el arbitraje del villamercedino José Manuel Díaz. A continuación, la programación completa dada a conocer este miércoles por el Consejo Federal de la AFA (CFA). FOTO: San Martín buscará hacer pesar la condición de local y quedarse con los puntos ante el León de Rafaela.
—
Programación fecha 6
Zona B-Campeonato
—
Sábado 23 de Agosto
Atlético Rafaela- Independiente de Chivilcoy (Buenos Aires)
Horario: 16
Arbitro: Fernando Rekers (Córdoba)
Líneas: Matías González (San Francisco) y Thomas Pasquetin (Junín)
Cuarto árbitro: Santiago Schmoll (Junín)
Estadio: Nuevo Monumental de Rafaela (Santa Fe)
—
Domingo 24 de Agosto
San Martín de Formosa- 9 de Julio de Rafaela (Santa Fe)
Horario: 15:30:
Arbitro: José Manuel Díaz (Villa Mercedes)
Líneas: Juan Roig (San Luis) y Federico Ojeda (Villa Mercedes)
Cuarto árbitro: Leandro Hartfield (Villa Mercedes)
Estadio: 17 de Octubre- Ciudad de Formosa
—
Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy- Sarmiento de La Banda (Santiago del Estero)
Horario:16
Arbitro: Juan Ignacio Nebbietti (Río Colorado)
Líneas: Guillermo Yacante (Luján) y Emiliano Bustos (Río Colorado)
Cuarto árbitro: Felipe Sonco (Coronel Dorrego)
Estadio: José María Paz- Chivilcoy (Buenos Aires)
—
Sportivo Belgrano de San Francisco- Juventud Antoniana de Salta
Horario: 16
Arbitro: José Darío Sandoval (Concordia)
Líneas: Guido Córdoba (Concordia) y Bruno Pezzotta (Alcorta)
Cuarto árbitro: Pablo Ramírez (Totoras)
Estadio: Juan Pablo Francia- San Francisco (Córdoba)
—
Libre: Douglas Haig (Pergamino)
—