SAN MARTÍN LISTO PARA RECIBIR A 9 DE JULIO DE RAFAELA-SANTA FE

Porreddeportiva

Ago 21, 2025

 

La sexta fecha de la Zona B de la Ronda Campeonato del Torneo Federal A 2025 se disputará el fin semana. En la capital formoseña, San Martín recibirá a 9 de Julio de Rafaela (Santa Fe), será en la tarde del domingo, en el estadio 17 de Octubre del barrio San Francisco, con el arbitraje del villamercedino José Manuel Díaz. A continuación, la programación completa dada a conocer este miércoles por el Consejo Federal de la AFA (CFA). FOTO: San Martín buscará hacer pesar la condición de local y quedarse con los puntos ante el León de Rafaela.

Programación fecha 6

Zona B-Campeonato

Sábado 23 de Agosto

Atlético Rafaela- Independiente de Chivilcoy (Buenos Aires)

Horario: 16

Arbitro: Fernando Rekers (Córdoba)

Líneas: Matías González (San Francisco) y Thomas Pasquetin (Junín)

Cuarto árbitro: Santiago Schmoll (Junín)

Estadio: Nuevo Monumental de Rafaela (Santa Fe)

Domingo 24 de Agosto

San Martín de Formosa- 9 de Julio de Rafaela (Santa Fe)

Horario: 15:30:

Arbitro: José Manuel Díaz (Villa Mercedes)

Líneas: Juan Roig (San Luis) y Federico Ojeda (Villa Mercedes)

Cuarto árbitro: Leandro Hartfield (Villa Mercedes)

Estadio: 17 de Octubre- Ciudad de Formosa

Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy- Sarmiento de La Banda (Santiago del Estero)

Horario:16

Arbitro: Juan Ignacio Nebbietti (Río Colorado)

Líneas: Guillermo Yacante (Luján) y Emiliano Bustos (Río Colorado)

Cuarto árbitro: Felipe Sonco (Coronel Dorrego)

Estadio: José María Paz- Chivilcoy (Buenos Aires)

Sportivo Belgrano de San Francisco- Juventud Antoniana de Salta

Horario: 16

Arbitro: José Darío Sandoval (Concordia)

Líneas: Guido Córdoba (Concordia) y Bruno Pezzotta (Alcorta)

Cuarto árbitro: Pablo Ramírez (Totoras)

Estadio: Juan Pablo Francia- San Francisco (Córdoba)

Libre: Douglas Haig (Pergamino)

 

 

Por reddeportiva

