SAN MARTÍN PERDIÓ FRENTE A CIUDAD BOLÍVAR 1-0 EN LA IDA

El Franjeado cayó ante Ciudad de Bolívar por 1-0, en el juego de ida de Cuartos de Final del Torneo Federal A. El mediocampista Arnaldo González a los 24´del primer periodo anotó el único gol del partido.

El cotejo se cumplió en el estadio 17 de Octubre de la capital formoseña, y en un primer tiempo aciago para el local, por las notorias malas decisiones del árbitro cordobés Fernando Rekers, se definió prácticamente el cruce. Rekers exhibió cinco tarjetas amarillas a los jugadores de Martín Martos, y condicionó a todos ellos a cuidarse de sobremanera, anuló un gol legitimo para San Martín, porque interpretó que hubo una carga contra el golero Ramiro Biscardi, además de expulsar al volante central chubutense Oscar Chiquichano y Nahuel Yeri de la visita. FOTO 1: Todo San Martín protesta al árbitro Rekers por anular un gol a todas luces regular.

En el complemento todo fue más normal, Rekers se corrió del protagonismo central que tuvo en la etapa inicial, y las acciones fueron parejas. San Martín no encontró el camino para llegar a la igualdad, y los relevos que ingresaron no pesaron en absoluto.

El compromiso de vuelta será en una semana en el estadio Eva Perón de la ciudad de Bolívar, y San Martín tendrá que ganar por una distancia de dos goles para seguir en carrera, teniendo en cuenta que los Celestes tienen ventaja deportiva. Martos deberá influir positivamente en el ánimo de sus dirigidos para tratar de alcanzar el objetivo, en un momento complicado, agravado por la baja de Chiquichano, un jugador clave por su experiencia y jerarquía. Esto es fútbol, y más allá del duro golpe de la derrota, faltan 90´, y la esperanza está viva e intacta.

Resultados de los cuartos de final del Federal A – Partidos de ida

Deportivo Rincón 2 – Sportivo Belgrano 1.

Olimpo de Bahía Blanca 0 – Atlético Rafaela 0.

San Martín de Formosa 0 – Club Ciudad de Bolívar 1.

Gimnasia de Chivilcoy 0 – Argentino de Monte Maíz 1

FOTO 2: Ciudad de Bolívar festeja el gol conseguido por el Pitu González, que a la postre fue el del triunfo en el 17 de Octubre.