SAN MARTÍN PERDIÓ POR 1-0 ANTE SARMIENTO DE LA BANDA

El equipo formoseño cayó ante Sarmiento de La Banda (Santiago del Estero) por 1-0, en un juego cumplido este domingo por la séptima fecha de la Zona B-Campeonato, del Torneo Federal A 2025. El defensor Tucumano Rodrigo Exequiel Herrera anotó el tanto del conjunto local, cuando el juego ya expiraba, a los 42´de la etapa final. FOTO: San Martín no pudo sostener la parida frente a Sarmiento de La Banda. El Franjeado malogró un penal.

El cotejo tuvo un trámite parejo, y cuando ya parecía firmado el empate, llegó el gol de Herrera para romper el silencio que hasta entonces cubría el estadio Ciudad de La Banda. San Martín tuvo la gran chance de marcar, pero el delantero Matías Rodrigo Vicedo remató con displicencia un tiro penal, y el mismo fue detenido por el golero Juan Mendonca, cuando transcurrían 13´del periodo inicial. Dirigió el árbitro cordobés Fernando Jesús Rekers.

Ahora el conjunto dirigido por Martín Martos, sigue con 11 puntos, y retiene la cuarta ubicación en la tabla. En la fecha 8, recibirá a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy.

Zona B- Campeonato-Fecha 7

En la Banda (Santiago del Estero): Sarmiento 1 (42´ST-Rodrigo Herrera)- San Martín de Formosa 0

–

En Salta: Juventud Antoniana 2 (39´PT Juan Cruz Franzoni y 44´ST Ignacio Sanabria)- Atlético Rafaela 0

–

Lunes 1 de Septiembre

En Chivilcoy (Buenos Aires): Independiente- Douglas Haig de Pergamino, el partido fue suspendido este domingo por lluvia, se jugará el lunes 1 de septiembre a las 15:40.

–

En Rafaela (Santa Fe) 20:30: 9 de Julio- Sportivo Belgrano de San Francisco (Córdoba).

–