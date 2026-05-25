San Martín pisó muy fuerte en Resistencia y acecha la cima de la Zona 2 del Federal A

En un encuentro vibrante y de alternativas cambiantes, San Martín de Formosa logró una victoria de alto impacto al vencer por 3-2 a Defensores de Vilelas en el estadio Juan Alberto García del Club Chaco For Ever en la capital chaqueña. El partido, correspondiente a la décima fecha del Torneo Federal A, consolida las aspiraciones del conjunto dirigido por Marcelo Rubino, que ahora se ubica como único escolta del certamen.

El trámite comenzó adverso para el «Franjeado». A los 32 minutos de la primera etapa, Gonzalo Ríos puso en ventaja al local, obligando a la visita a replantear su estrategia de cara al complemento. La reacción de San Martín en el segundo tiempo fue demoledora: en una ráfaga de fútbol y contundencia, dio vuelta el marcador con los tantos de Gervasio Núñez (3’), el trelewense Oscar Chiquichano (11’) y Mauro Siergiejuk (23’).

Pese al descuento tardío de Fabricio Farias a los 43’, que le puso suspenso al cierre, el equipo formoseño sostuvo la diferencia con solidez. El arbitraje de Jonathan Correa estuvo a la altura de un juego intenso y equilibrado, permitiendo que la jerarquía individual de San Martín terminara por inclinar la balanza.

Con este resultado, San Martín alcanza las 17 unidades, quedando apenas a un punto del líder, Bartolomé Mitre de Posadas. Esta victoria, la quinta en el torneo, llega en un momento crucial del calendario, considerando que el equipo deberá cumplir con su fecha libre en la undécima jornada.

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Resultados de la fecha 2

Juventud Antoniana de Salta- Sarmiento de Resistencia 0

Bartolomé Mitre 1- Tucumán Central 0

Sarmiento de La Banda 3- Boca Unidos de Corrientes 0

Defensores de Vilelas 2- San Martín de Formosa 3

Libre: Sol de América de Formosa

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Próxima fecha: Undécima- segunda de las revanchas

Sol de América- Juventud Antoniana de Salta

Sarmiento de Resistencia- Sarmiento de La Banda

Boca Unidos- Bartolomé Mitre

Tucumán Central- Defensores de Vilelas

Libre: San Martín

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FOTO 1(Gentileza de la prensa de Defensores de Vilelas): San Martín se alzó con una valiosa victoria sobre Defensores de Vilelas en la capital chaqueña.

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FOTO 2 (Gentileza: Sitio Ascenso del Interior): Tabla de posiciones de la Zona 2 luego de cumplirse la décima fecha