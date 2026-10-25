SAN MARTÍN POR LA GLORIA Y EL ASCENSO

El Franjeado enfrentará a Cipolletti de Río Negro en el juego que definirá el primer ascenso a la Primera Nacional del fútbol argentino, será este domingo desde las 15, en el estadio Juan Pablo Francia de la ciudad cordobesa de San Fráncico. El choque final de la fase Campeonato del Torneo Federal A 2026, será dirigido por el árbitro Matías Ezequiel Billone Carpio (Córdoba).

El Franjeado viene de superar en semifinales a Olimpo de Bahía Blanca y es desde el inicio de la temporada un firme aspirante al ascenso. De la mano del técnico Marcelo Rubino ha logrado sostener un rendimiento regular y tiene en el golero Kevin Humeller, y los mediocampistas Ricardo Tapia y Gervasio Núñez, la cuota de experiencia y jerarquía para buscar abrazarse con la gloria y el salto a la Primera Nacional.

El Albinegro patagónico dirigido por Fabián Enríquez viene de dejar en el camino a Alvarado de Mar del Plata, y sueña con regresar a la Primera Nacional tras dos décadas de la experiencia anterior. El técnico en la conferencia de prensa previa al duelo afirmó que sus dirigidos están con la moral alta y confiados en sus posibilidades.

Los hinchas de San Martín que arribaran este domingo poco antes del mediodía a San Francisco, se reunirán en las instalaciones del Club Defensores de Itarruspe, y desde allí serán escoltados por la policía hasta el estadio, en cuyo sector sur se ubicaran. La final será a partido único, en caso de paridad tras los 90´se ejecutarán tiros penales para consagrar al ganador. El triunfador ascenderá, y el perdedor tendrá otra chance desde la fase de Reválida.

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Formaciones y detalles del partido

San Martín de Formosa: Kevin Humeller; Blas Finardi, Oscar Piris, Dylan Leiva, Agustín Griego; Ricardo Tapia, Marcelo Bobadilla, Gianfranco Alegre, Gervasio Núñez; Lautaro Ceratto y Mauro Siergiejuk. DT: Marcelo Rubino

Cipolletti de Río Negro: Facundo Crespo, Nicolás Trejo, Cristian González, Víctor Manchafico, Nehuén García; Andrés Almirón, Marcos Pérez, Leandro Vella, Gonzalo Lucero; Nicolás Peralta y Federico Acevedo. DT: Fabián Enríquez

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Horario: 15

Árbitro Matías Billone Carpio (Córdoba)

Líneas: Carlos Javier Biglietti (Salto) y Joaquín Badano (Saladillo)

Cuarto árbitro: Lucas Rodríguez (Río Tercero)

Estadio Juan Pablo Francia- Ciudad de San Francisco (Córdoba).

Televisión: Fox Sport

Internet: LPF Play

Formaciones

Estadio Juan Pablo Francia- Ciudad de San Francisco (Córdoba)

Televisión: Fox Sport

Internet: LPF Play

FOTO: Marcelo Rubino en el momento de estampar su firma en el balón, en la previa de la conferencia de prensa junto a su par rionegrino, y los capitanes de ambos equipos.

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