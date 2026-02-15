San Martín presentó su plantel y va por el ascenso a la Liga A1 en Mendoza 2026

Se realizó la presentación oficial del plantel de San Martín que representará a Formosa en la Liga Nacional Femenina de Voleibol 2026, a disputarse del 17 al 28 de febrero en Mendoza, con la participación de 16 equipos de todo el país.

El certamen pondrá en juego nada menos que el ascenso a la máxima categoría del vóley argentino, la Liga A1 de la FeVA, por lo que el desafío será de alto nivel y gran exigencia.

El acto se llevó a cabo en el Salón Blanco del club, donde se presentó oficialmente a las jugadoras y al cuerpo técnico que afrontarán esta importante competencia, con la ilusión de dejar a Formosa en lo más alto.

El plantel está integrado por las siguientes jugadoras:

Daiana Dorrego, Marianela Wolkowyski, Fernanda Velázquez, Cecilia Leguizamón, Ámbar Molas, Stefanía Pellegrino, Maia Báez, Florencia Correa, Camila Ferreira, Giuliana Ruiz, Julieta Amarilla, Lucía Paredes, Agostina Benítez, Blanca Amarilla, Martina Ibáñez, Jasvir Maia Romero, Ainoa Durán y Dajana Dueck.

Cuerpo técnico: D.T. Cristian Ambrosini; P.F. Exequiel Valenzuela y Rodrigo Espinoza; Kinesiologos Andrea Mora y Juan Ramirez; Utilero Guillermo Gutierrez; Coordinadora Susana Baez y Manager Zulema Jentile.