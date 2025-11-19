SAN MARTÍN RECIBE A ATENAS Y OCHO JUEGA EN CLORINDA

La atención de los aficionados al fútbol estará pendiente este domingo de lo que sucederá en la capital y en Clorinda, donde San Martín será anfitrión de Atenas de Rio Cuarto (Córdoba) por el Federal A, y 8 de Diciembre visitará a Argentinos del Norte por el Regional Amateur. A continuación, los detalles.

—

San Martín- Atenas

En juego de vuelta de Cuartos de Final de la Reválida del Torneo Federal A, desde las 17, en el estadio 17 de Octubre del barrio San Francisco, San Martín confrontará con Atenas de Rio Cuarto. Dirigirá el rosarino Maximiliano Macheroni.

En el juego de ida ganó el franjeado por 1-0, y hoy buscará el boleto a las semifinales, en la búsqueda del segundo ascenso a la Primera Nacional. San Martín tiene ventaja deportiva. FOTO 1: San Martín es pura confianza de cara al cruce con los cordobeses.

—

Argentinos del Norte- 8 de Diciembre

Por la cuarta fecha de la Zona 2 de la Región Litoral Norte del Torneo Regional Amateur, Argentinos del Norte recibirá a 8 de Diciembre, desde las 17. Ambos tienen 4 puntos y lideran la tabla, donde el colista es Mariano Moreno de Villa 213 sin puntos. Dirigirá el árbitro chaqueño Diego Gastón Mitorie. FOTO 2: 8 de Diciembre tendrá un duro adversario en Argentinos del Norte. Sin embargo, los capitalinos están listos para salir a buscar el triunfo.

—

FOTO 3: La programación del Regional Amateur y el Federal A.