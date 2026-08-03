SAN MARTIN RECIBE A SOL EN EL  INICIO DE LA SEGUNDA FASE

En el estadio 17 de Octubre del barrio San Francisco, San Martín recibirá a Sol de

América en el inicio de la Zona A de la Ronda Campeonato del Torneo Federal A 2026, competencia

que organiza el Consejo Federal de la AFA: El juego se iniciará a las 16, y será controlado

por el árbitro cordobés Fernando Reckers.

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FOTO 1: San Martín y Sol de América volverán a verse las caras, esta vez por la segunda Fase

del Federal A.

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FOTO 2: Detalles del juego.

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