SAN MARTIN RECIBE A SOL EN EL INICIO DE LA SEGUNDA FASE
En el estadio 17 de Octubre del barrio San Francisco, San Martín recibirá a Sol de
América en el inicio de la Zona A de la Ronda Campeonato del Torneo Federal A 2026, competencia
que organiza el Consejo Federal de la AFA: El juego se iniciará a las 16, y será controlado
por el árbitro cordobés Fernando Reckers.
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FOTO 1: San Martín y Sol de América volverán a verse las caras, esta vez por la segunda Fase
del Federal A.
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FOTO 2: Detalles del juego.