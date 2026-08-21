San Martín recibirá este domingo desde las 16 a 9 de Julio de Rafaela, en un duelo que paralizará a los futboleros de la de la capital provincial por la quinta fecha de la Zona A de la Fase Campeonato del Federal A 2026.

El choque asoma como una verdadera final anticipada entre dos pesados que todavía no conocen la derrota en esta instancia. Por su parte, a Sol de América le tocará mirar la jornada desde afuera al cumplir con su fecha libre.

El elenco dirigido por Marcelo Rubino llega con el ánimo por las nubes y la regularidad como bandera. Líder absoluto del grupo con 10 puntos, el Franjeado sabe que ganar en el barrio San Francisco es una obligación para revalidar sus credenciales de serio aspirante a uno de los pasaportes directos a la Primera Nacional. La gran carta de esperanza local vuelve a ser Gervasio Núñez: el Yacaré está encendido, maneja los hilos del equipo y ya es el artillero del plantel con 7 gritos en su cuenta personal.

La parada no será sencilla. El León santafesino marcha tercero con 5 unidades y ostenta un invicto producto de una victoria y dos empates en tres partidos jugados. Los dirigidos por Maximiliano Barbero desembarcarán en la capital formoseña con todo su arsenal disponible.

La máxima alarma para la defensa del Franjeado tiene nombre y apellido: Laureano Troncoso, el temible delantero que lidera la tabla de goleadores de todo el Federal A con 15 conquistas y promete dar batalla en el área local.

Promesa de buen fútbol y muchas emociones, una cita para el público local, para poblar las tribunas y alentar a un equipo que merece todos los créditos. A llegar temprano al estadio, para disfrutar del rey de los deportes, y de pasó saborear las chipas y bollos que ofrece el infaltable Marcelo.

FOTO 1: San Martín listo para confrontar en casa con 9 de Julio de Rafaela.

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FOTO 2: La programación.

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