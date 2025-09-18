Federal

SAN MARTÍN RECIBIRÁ A CIUDAD DE BOLIVAR, DIRIGIRÁ REKERS

Sep 18, 2025

 

El Consejo Federal de la AFA oficializó este miércoles todos los detalles vinculados con los partidos de ida de Cuartos de Final instancia Campeonato, a cumplirse entre el sábado 20 y domingo 21 de septiembre. En la ciudad de Formosa, San Martín recibirá a Ciudad de Bolívar, en la jornada del domingo, desde las 15:30, con el arbitraje del cordobés Fernando Jesús Rekers. A continuación, la programación. FOTO 1: San Martín es la gran esperanza de la región para llegar hasta la B Nacional.

Partidos de Ida

Domingo 21 de Septiembre

San Martín- Ciudad de Bolívar (Buenos Aires)

Horario: 15:30

Arbitro: Fernando Jesús Rekers (Córdoba)

Líneas: Oscar Ariel Bono (Tandil- Buenos Aires) y Leonel Suarez (San Antonio de Areco- Buenos Aires).

Cuarto árbitro: Mario Facundo Casal (Deán Funes- Córdoba)

Estadio: 17 de Octubre- Ciudad de Formosa

Los otros juegos de Ida

Sábado 20 de Septiembre

Deportivo Rincón de Neuquén- Sportivo Belgrano de San Francisco Córdoba

Horario: 15. Arbitro: Juan Nebbietti (Rio Colorado- Rio Negro)

Domingo 21 de Septiembre

Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy- Argentino de Pascanas (Córdoba)

Horario: 15. Arbitro: José Sandoval (Concordia- Entre Ríos)

Olimpo de Bahía Blanca- Atlético Rafaela (Santa Fe)

Horario: 15:30. Arbitro: Matías Billones (Córdoba)

Los compromisos de vuelta se jugarán entre el 27 y 28 de septiembre

En caso que la serie partidos finalice igualada 1ro en puntos y 2do en diferencia de goles clasificarán a la Cuarta Fase Final los clubes ubicados en el primer lugar y segundo lugar de cada zona de la Segunda Fase.

Los cuatro (4) clubes perdedores clasifican a la Segunda Etapa de la Reválida.

FOTO 2: Fixture de los Cuartos de Final- Gentileza de Ascenso del Litoral.

 

 

 

 

