SAN MARTÍN RECIBIRÁ A CIUDAD DE BOLIVAR, DIRIGIRÁ REKERS

El Consejo Federal de la AFA oficializó este miércoles todos los detalles vinculados con los partidos de ida de Cuartos de Final instancia Campeonato, a cumplirse entre el sábado 20 y domingo 21 de septiembre. En la ciudad de Formosa, San Martín recibirá a Ciudad de Bolívar, en la jornada del domingo, desde las 15:30, con el arbitraje del cordobés Fernando Jesús Rekers. A continuación, la programación. FOTO 1: San Martín es la gran esperanza de la región para llegar hasta la B Nacional.
Partidos de Ida
Domingo 21 de Septiembre
San Martín- Ciudad de Bolívar (Buenos Aires)
Horario: 15:30
Arbitro: Fernando Jesús Rekers (Córdoba)
Líneas: Oscar Ariel Bono (Tandil- Buenos Aires) y Leonel Suarez (San Antonio de Areco- Buenos Aires).
Cuarto árbitro: Mario Facundo Casal (Deán Funes- Córdoba)
Estadio: 17 de Octubre- Ciudad de Formosa
—
Los otros juegos de Ida
Sábado 20 de Septiembre
Deportivo Rincón de Neuquén- Sportivo Belgrano de San Francisco Córdoba
Horario: 15. Arbitro: Juan Nebbietti (Rio Colorado- Rio Negro)
—
Domingo 21 de Septiembre
Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy- Argentino de Pascanas (Córdoba)
Horario: 15. Arbitro: José Sandoval (Concordia- Entre Ríos)
—
Olimpo de Bahía Blanca- Atlético Rafaela (Santa Fe)
Horario: 15:30. Arbitro: Matías Billones (Córdoba)
—
Los compromisos de vuelta se jugarán entre el 27 y 28 de septiembre
—
En caso que la serie partidos finalice igualada 1ro en puntos y 2do en diferencia de goles clasificarán a la Cuarta Fase Final los clubes ubicados en el primer lugar y segundo lugar de cada zona de la Segunda Fase.
Los cuatro (4) clubes perdedores clasifican a la Segunda Etapa de la Reválida.
—
FOTO 2: Fixture de los Cuartos de Final- Gentileza de Ascenso del Litoral.