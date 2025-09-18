SAN MARTÍN RECIBIRÁ A CIUDAD DE BOLIVAR, DIRIGIRÁ REKERS

El Consejo Federal de la AFA oficializó este miércoles todos los detalles vinculados con los partidos de ida de Cuartos de Final instancia Campeonato, a cumplirse entre el sábado 20 y domingo 21 de septiembre. En la ciudad de Formosa, San Martín recibirá a Ciudad de Bolívar, en la jornada del domingo, desde las 15:30, con el arbitraje del cordobés Fernando Jesús Rekers. A continuación, la programación. FOTO 1: San Martín es la gran esperanza de la región para llegar hasta la B Nacional.

Partidos de Ida

Domingo 21 de Septiembre

San Martín- Ciudad de Bolívar (Buenos Aires)

Horario: 15:30

Arbitro: Fernando Jesús Rekers (Córdoba)

Líneas: Oscar Ariel Bono (Tandil- Buenos Aires) y Leonel Suarez (San Antonio de Areco- Buenos Aires).

Cuarto árbitro: Mario Facundo Casal (Deán Funes- Córdoba)

Estadio: 17 de Octubre- Ciudad de Formosa

—

Los otros juegos de Ida

Sábado 20 de Septiembre

Deportivo Rincón de Neuquén- Sportivo Belgrano de San Francisco Córdoba

Horario: 15. Arbitro: Juan Nebbietti (Rio Colorado- Rio Negro)

—

Domingo 21 de Septiembre

Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy- Argentino de Pascanas (Córdoba)

Horario: 15. Arbitro: José Sandoval (Concordia- Entre Ríos)

—

Olimpo de Bahía Blanca- Atlético Rafaela (Santa Fe)

Horario: 15:30. Arbitro: Matías Billones (Córdoba)

—

Los compromisos de vuelta se jugarán entre el 27 y 28 de septiembre

—

En caso que la serie partidos finalice igualada 1ro en puntos y 2do en diferencia de goles clasificarán a la Cuarta Fase Final los clubes ubicados en el primer lugar y segundo lugar de cada zona de la Segunda Fase.

Los cuatro (4) clubes perdedores clasifican a la Segunda Etapa de la Reválida.

—

FOTO 2: Fixture de los Cuartos de Final- Gentileza de Ascenso del Litoral.