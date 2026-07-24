SAN MARTÍN RECIBIRÁ A MITRE Y SOL VISTARÁ A SARMIENTO

El Consejo Federal de la AFA dio a conocer este miércoles la programación de la decimoctava fecha de la Zona 2 del Torneo Federal A 2026. En cuanto a los equipos formoseños de San Martín y Sol de América- ambos ya clasificados a la Ronda Campeonato- jugaran sus respectivos compromisos el domingo 26 de julio.

En la capital formoseña, el Franjeado (27) líder del grupo recibirá a Bartolomé Mitre (26) uno de los escoltas -el otro es Sol de América- en el partido más atrayente de la fecha 18, la última de la fase de clasificación. En tanto que Sol de América (26) visitará al colista Sarmiento de Resistencia (12) , en la capital chaqueña.

A continuación todos los detalles.

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Domingo 26 de Julio

San Martín- Bartolomé Mitre de Posadas

Horario: 15:30.

Arbitro: Francisco Acosta (Santiago del Estero)

Líneas: Mauricio Pérez (Corrientes) y Nicolas Sosa (Corrientes)

Cuarto árbitro: Andrés Franco (Corrientes)

Estadio: 17 de Octubre- Ciudad de Formosa

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Sarmiento de Resistencia- Sol de América de Formosa

Horario: 16

Arbitro: Sebastián Franco Rioja (Posadas)

Líneas: Hugo Fleitas (Rosario) y Bruno Cejas (Rosario)

Cuarto árbitro: Jonatan Mapelli (Rosario)

Estadio: Centenario- Ciudad de Resistencia- Chaco

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FOTO: Sol de América se prepara de la mejor manera para afrontar la visita a Sarmiento en el cierre de la instancia clasificatoria.

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