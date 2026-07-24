SAN MARTÍN RECIBIRÁ A MITRE Y SOL VISTARÁ A SARMIENTO
El Consejo Federal de la AFA dio a conocer este miércoles la programación de la decimoctava fecha de la Zona 2 del Torneo Federal A 2026. En cuanto a los equipos formoseños de San Martín y Sol de América- ambos ya clasificados a la Ronda Campeonato- jugaran sus respectivos compromisos el domingo 26 de julio.
En la capital formoseña, el Franjeado (27) líder del grupo recibirá a Bartolomé Mitre (26) uno de los escoltas -el otro es Sol de América- en el partido más atrayente de la fecha 18, la última de la fase de clasificación. En tanto que Sol de América (26) visitará al colista Sarmiento de Resistencia (12) , en la capital chaqueña.
A continuación todos los detalles.
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Domingo 26 de Julio
San Martín- Bartolomé Mitre de Posadas
Horario: 15:30.
Arbitro: Francisco Acosta (Santiago del Estero)
Líneas: Mauricio Pérez (Corrientes) y Nicolas Sosa (Corrientes)
Cuarto árbitro: Andrés Franco (Corrientes)
Estadio: 17 de Octubre- Ciudad de Formosa
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Sarmiento de Resistencia- Sol de América de Formosa
Horario: 16
Arbitro: Sebastián Franco Rioja (Posadas)
Líneas: Hugo Fleitas (Rosario) y Bruno Cejas (Rosario)
Cuarto árbitro: Jonatan Mapelli (Rosario)
Estadio: Centenario- Ciudad de Resistencia- Chaco
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FOTO: Sol de América se prepara de la mejor manera para afrontar la visita a Sarmiento en el cierre de la instancia clasificatoria.