San Martín se consagró campeón del Torneo Anual Femenino 2025

El Torneo Anual Femenino 2025, organizado por la Liga Formoseña de Fútbol (LFF), llegó a su definición con una gran final disputada en el estadio de Defensores de Evita, donde San Martín se consagró campeón tras imponerse por 4-0 ante Fontana.

El conjunto del barrio San Francisco mostró su contundencia desde el inicio y logró una sólida victoria en el partido decisivo. Celeste Rojas fue una de las figuras de la jornada al marcar dos goles, uno de ellos desde el punto penal, mientras que Nazarena Maciel y Pamela Villafañe completaron la goleada.

El encuentro fue dirigido correctamente por el colegiado Andrés Martín, quien contó con la asistencia de Darío Tonutti y Leonardo Capitani.

El presidente de la LFF, Ing. Jorge Jofré, hizo llegar sus felicitaciones a las protagonistas del cruce, reconocimiento que también se extendió a dirigentes, cuerpos técnicos, árbitros y simpatizantes, cuyo compromiso continúa fortaleciendo y jerarquizando el fútbol femenino formoseño.

Acerca del autor reddeportiva Administrator Ver todas las entradas