SAN MARTÍN SE QUEDÓ CON EL CLÁSICO FORMOSEÑO Y MIRA A TODOS DESDE ARRIBA EN LA ZONA A DEL TFA

En un compromiso donde la intensidad y el barro ganaron el protagonismo, San Martín venció por 2 a 1 a Sol de América como visitante. El encuentro, correspondiente a la decimoquinta fecha de la Zona 2 del Torneo Federal A, consolidó al «Franjeado» en lo más alto de la tabla de posiciones con 26 unidades, con tres puntos de ventaja sobre Bartolomé Mitre de Posadas, su más inmediato perseguidor.

El duelo provincial, disputado en el Lote 34, estuvo fuertemente condicionado por el estado del campo de juego, severamente afectado por las precipitaciones previas. Bajo este escenario, el juego vistoso cedió terreno ante la fricción, la disputa física y la efectividad en la pelota parada, vía por la cual se rompió la paridad en la tarde dominical.

La apertura del marcador llegó a los 38 minutos de la primera etapa, cuando Marcelo Bobadilla capitalizó una acción tras un tiro de esquina para poner en ventaja a la visita. Sol de América acusó el golpe y reaccionó a través del juego aéreo: el paraguayo José Cabañas, con un certero cabezazo, decretó el empate transitorio que devolvía la ilusión al conjunto local cuando transcurrían 37´del segundo periodo.

Cuando el reparto de puntos parecía definitivo en un trámite sumamente disputado, la jerarquía individual y el oportunismo definieron la historia. A los 50 minutos del complemento, en la última acción de la tarde, Ricardo Tapia apareció para sellar el 2-1 definitivo, desatando el festejo visitante. El arbitraje estuvo a cargo de Lucas Nicolás Cavallero, de la liga de Totoras, quien controló un partido de intenso y parejo se principio a fin.

Pese a la derrota, Sol de América se mantiene con 21 puntos dentro de los puestos de vanguardia y en zona de clasificación directa.

La próxima jornada asoma como un nuevo desafío para ambos. El líder, San Martín, buscará revalidar su gran presente en el estadio 17 de Octubre del barrio San Francisco ante Juventud Antoniana de Salta. Por su parte, Sol de América intentará recuperarse rápidamente cuando viaje para enfrentar a Tucumán Central.

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Resultados de la fecha 15

En Formosa: Sol de América 1- San Martín 2

En Salta: Juventud Antoniana 4- Defensores de Vilelas (Chaco) 0

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En Santiago del Estero: Sarmiento de La Banda 1- Bartolomé Mitre de Posadas 0

En Chaco: Sarmiento de Resistencia 1- Tucumán Central 0

Libre: Boca Unidos de Corrientes

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Próxima fecha -16

San Martín- Juventud Antoniana de Salta

Tucumán Central- Sol de América

Boca Unidos- Sarmiento de Resistencia

Defensores de Vilelas- Sarmiento de La Banda

Libre: Bartolomé Mitre

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FOTO 1: Una postal del choque entre Sol de América y San Martín, en el estadio solense del Lote 34, en la ciudad de Formosa.

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FOTO 2: Tabla de posiciones de la Zona 2 (Gentileza de Ascenso del Interior).

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