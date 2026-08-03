SAN MARTÍN SE QUEDÓ CON EL TRIUNFO EN EL PARTIO CON SOL DE AMÉRICA

La Franja hizo prevalecer su calidad de local y se impuso ajustadamente a Sol de América por 2-1 en el inicio de la Zona A de la Fase

Campeonato del Torneo Federal A 2026, competencia que organiza el Consejo Federal de la AFA. El compromiso se cumplió en el estadio 17 de Octubre de la capital formoseña, y fue controlado por el árbitro cordobés Fernando Rekers.

Los goles de San Martin fueron conseguidos por: Mauro Siergiejuk (6´PT) y Facundo Monín (57´ST-penal), el transitorio empate para Sol de América fue logrado por el defensor Fabricio Enrique Rojas (14´ ST). En el perdedor fue expulsado: Elías Medeiro.

En la segunda fecha San Martín visitará a Douglas Haig en la localidad bonaerense Pergamino, en tanto que Sol de América será anfitrión de Defensores de Belgrano de Villa Ramallo.

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La síntesis del partido

San Martín de Formosa (2): Kevin André Humeler; Blas Finardi, Oscar Piris, Dylan Leiva y Agustín Griego; Ricardo Tapia, Marcelo Bobadilla, Gervasio Núñez (Riquelme) y Gianfranco Alegre (Peralta); Lautaro Ceratto (Leguizamón) y Mauro Siergiejiuk (Monín). DT: Marcelo Rubino.

Sol de América de Formosa (1): Matías Ramón Astrada; Fabricio Rojas, Facundo Pardo, Elías Medeiro y Fabricio Pietkiewicz (Maximiliano Peña); Ángel López Alba (Romero), Mariano Mendoza (Di Martino), Sebastián Jiménez (Facundo Vega) y Facundo Mendoza; Javier Sosa y José Cabañas (Fabricio Olmedo). DT: Ricardo Parola.

Goles: 6´ PT Mauro Siergiejuk (SM), 23´ST Fabricio Rojas (SA) Y 53´ ST Facundo Monín de penal (SM)

Expulsado: Elías Medeiro (SA)

Árbitro: Fernando Rekers (Córdoba)

Estadio: 17 de Octubre de la ciudad de Formosa

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Resultados fecha 1 de la

Zona A- Ronda Campeonato

En Formosa: San Martín 2- Sol de América 1

En Chivilcoy: Gimnasia y Esgrima 0- Sportivo Belgrano de San Francisco 0

En Buenos Aires: Sportivo Belgrano de Villa Ramallo 1- Bartolomé Mitre de Posadas 0

En Santa Fe: 9 de Julio de Rafaela 0- Douglas Haig de Pergamino 0

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FOTO 1: Una postal del duelo entre equipos formoseños. San Martín comenzó con el pie derecho, y Sol ya piensa en lo que se viene.

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