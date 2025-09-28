Federal

SAN MARTÍN VISITA A BOLÍVAR POR LOS CUARTOS DE FINAL DEL FEDERAL A 2025

Sep 28, 2025

 

En la localidad de San Carlos de Bolívar, en el centro norte de la provincia de Buenos Aires, se presentará este domingo el conjunto de San Martín de Formosa, en un juego válido por la instancia de vuelta de los Cuartos de Final del Torneo Federal A 2025. El compromiso en el estadio municipal Eva Perón, se iniciará a las 16, y será dirigido por el colegiado ayacuchense Marcos Luizzi. FOTO: San Martín se movió de manera liviana en un gimnasio, a poco de su llegada a la ciudad de Bolívar.

En el juego de ida, en la capital formoseña, San Martín perdió por 1-0 ante el Celeste, y ahora deberá ganar por una diferencia de dos goles para continuar en carrera. La delegación franjeada se encuentra desde el sábado en la sede del partido, y se movilizó ligeramente en el gimnasio del Club Balón Pie, teniendo en cuenta la inclemencia del tiempo imperante en esa región del país.

El técnico Martín Martos, a poco de arribar a Bolívar, se mostró confiado en cuanto a buscar un resultado positivo, y así se lo expresó a la prensa deportiva. Oscar Chiquichano, expulsado en el juego de ida, fue sancionado con tres fechas de suspensión, y será una baja importante en el equipo del barrio San Francisco.

En la distancia, San Martín tendrá el acompañamiento de los aficionados formoseños, que estarán pendientes de todo cuanto suceda en el extenso campo de juego del estadio municipal. Será un domingo para estar pendiente de un cruce que promete ser intenso.

Los detalles del cotejo

Ciudad de Bolívar- San Martín de Formosa

Horario: 16

Arbitro: Marco Luizzi (Ayacucho)

Líneas: Martín Martelli (Luján) y Gonzalo Roldan (Salto)

Cuarto árbitro: Patricio Destefano (Saladillo)

Estadio: Municipal Eva Perón- Ciudad de Bolívar (Buenos Aires)

Resultado del juego de ida: San Martín 0- Ciudad de Bolívar 1

 

 

 

