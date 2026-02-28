Federal

San Martín vuelve a Formosa con ritmo y confianza en alza

Porreddeportiva

Feb 28, 2026

 

 

El plantel de San Martín ya está nuevamente en casa tras una intensa y exigente semana de competencia, donde afinó detalles pensando en el desafío del Torneo Federal A y el gran cruce ante Racing Club de Avellaneda por los 32avos de final de la Copa Argentina.

 

La Franja, conducida por Marcelo Rubino, mostró carácter, orden y una identidad clara dentro del campo. Los amistosos y partidos de preparación dejaron señales positivas: un equipo sólido en todas sus líneas, competitivo y con hambre de protagonismo. Cada minuto de juego sirvió para ajustar piezas y fortalecer el funcionamiento colectivo.

 

Con buenas sensaciones y el objetivo entre ceja y ceja, San Martín ya pone la mira en el debut del Federal A y en el duelo copero que asoma en el horizonte. El equipo regresa a Formosa con la convicción de que está en el camino correcto y listo para dar pelea.

Por reddeportiva

